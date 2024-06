Hororová plošinovka Little Nightmares III se odkládá

4. 6. 2024 11:30 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Třetí přídavek do série roztomilých hororů Little Nightmares byl oznámený na loňském Gamescomu s příslibem, že vyjde letos. To se ale nakonec nestane – studio Supermassive Games a vydavatelství Bandai Namco Europe potřebují na dokončení Little Nightmares III více času, a tak si na hororovou plošinovku budeme muset počkat do příštího roku.

Alespoň malou náplastí na odklad může být informace, že se o Little Nightmares III letos v létě dozvíme něco víc. Autoři se prý chtějí ujistit, že se hře dostane tolik péče a lásky, kolik si podle nich zaslouží. Kvalita je pro ně prioritou a doufají, že to hráči cítí podobně.

Třetí díl na rozdíl od prvních dvou netvoří tým z Tarsier Studios, který nyní spadá pod Embracer. Značka totiž patří společnosti Bandai Namco a na pokračování tak pracuje studio Supermassive Games, známé díky hororům Until Dawn či The Dark Pictures Anthology. Vedle toho momentálně pracuje na příběhovém spin-offu Dead by Daylight, The Casting of Frank Stone.