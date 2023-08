Hororové skákání pokračuje. Little Nightmares III přinese plnohodnotnou kooperaci

22. 8. 2023 20:23 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jedno z prvních oznámení, které se objevily v rámci letošní Opening Night Live, udělalo radost především milovníkům hutné atmosféry a plošinovek. Bandai Namco oficiálně oznámilo pokračovatele úspěšné série Little Nightmares, o jehož vývoj se tentokrát postará Supermassive Games, protože studio Tarsier pracuje na nové značce.

V pořadí už třetí díl opět slibuje další porci teroru a nepříjemných výjevů, které tentokrát můžete zažít v online kooperaci s dalším člověkem, jelikož dojde na dvě hlavní hratelné postavy – Low a Alone. Spolupráce těchto dětí bude klíčová pro úspěšné přežití v temném světě zvaném „Nikde“.

zdroj: Bandai Namco

V duchu celé série se jedná o místo plné děsivých tajemství a nechutných nočních můr, stejně jako pochmurné barevné palety. Například jednou z prvních lokací je písečné Necropolis, kde dřímá krvelačné batole.

Chybět přirozeně nebudou ani zajímavé hádanky, které vám občas zamotají hlavu. Při jejich řešení využijete výbavu obou postav, do které patří luk nebo klíč.

Zatím neznáme specifické datum vydání, jisté ale je, že se lze těšit v roce 2024. Little Nightmares III dorazí na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch.

Pokud se vydání už nemůžete dočkat, čekání vám může zkrátit nová podcastová série The Sounds of Nightmares. Rozdělená bude do šesti epizod, kdy každá přinese unikátní příběh z tohoto hororového světa. První dvě epizody si již lze poslechnout. Další budou vycházet každé úterý až do 19. září.