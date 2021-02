Epic rozdává Metro a opěvované tahové RPG

5. 2. 2021 12:55 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste ještě nehráli druhý díl skvělé akční série Metro, tak to teď můžete zadarmo napravit. V Epicu je po následující týden k mání Metro: Last Light ve verzi Redux, tedy remaster původní hry se všemi jejími dodatky.

Druhou hrou zdarma je tahové roguelike RPG For the King, které můžete hrát buď sami, nebo v lokální i online kooperaci. I v tomto případě jde o chválenou hru, nicméně pokud pravidelně berete hry zdarma v Epicu, pak zjistíte, že For the King není v nabídce poprvé. A není to poprvé, kdy Epic nabízí tu samou hru podruhé…

A na co se těšit příště? Vypadá to jen na jedinou hru, ale zato další pecku – Halcyon 6: Lightspeed Edition, remaster původní hry, ve které se snoubí prvky RPG, strategií, manažerů s tahovými souboji a hlubokým příběhem. Tak ji za týden nepropásněte.