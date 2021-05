E3 show Microsoftu a Bethesdy proběhne 13. června večer. Na co se těšit?

Kvůli nedávné akvizici bude letošní E3 o jednu prezentaci chudší. Bethesda se připojila k Microsoftu, a čeká nás tím pádem spojená show Xbox & Bethesda Games Showcase. Ta proběhne v neděli 13. června od 19:00 do 20:30. Během této hodiny a půl se nám mají ukázat mnohé hry od obou studií, ale i další přírůstky do Game Passu.

Nebyly zatím oznámené žádné konkrétní hry, takže můžeme pouze tipovat. A já to vidím na ukázku Senua's Saga: Hellblade II a soudě dle oficiálního obrázku nebude chybět Halo Infinite.

Je jistá šance, že se ukáže i očekávaný Starfield, což tvrdí jak spekulace, tak jistá podobnost obrázku prezentace s obrázkem hry. Nabízí se otázka, jestli se za Bethesdu ukáže i Deathloop, když v rámci konzolí vyjde pouze na PlayStationu 5…

Whoa.



Talk about subliminal messaging from Xbox here. That's heavy. pic.twitter.com/xPgPbUmE17