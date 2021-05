Spekulace: Starfield od Bethesdy vyjde příští rok, ale ne na PlayStationu

17. 5. 2021 10:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po nových informacích o sci-fi RPG Starfield od Bethesdy lačníme jako slepice po dobroučkém zobu, ale sama Bethesda se k jejich šíření nemá. A tak se musíme spokojit s údajnými zákulisními informace od lidí, kteří tvrdí, že něco vědí. Následující informace tedy berte s rezervou, ale jejich obsah není nijak přehnaný, a proto se mu snáze věří.

Twitterový uživatel Skullzi se prý dostal k celé řadě obrázků pocházejících ze Starfieldu. Sám upozorňuje, že jde o materiál z buildu hry datovaného do roku 2018, takže vůbec nemusí vypovídat o aktuální podobě očekávaného RPG. Na nekvalitní a máloco říkající obrázky se podívejte do galerie:

Skullzi dále tvrdí, že bychom ve Starfieldu mohli opouštět loď a „procházet se“ vzduchoprázdnem, máme narazit na frakce jako The Black Fleet a The Space Nation Alliance a hra je prý víceméně potvrzená pro rok 2022, konkrétně první kvartál a s největší pravděpodobností březen (odpovídalo by to konci fiskálního roku, do kterého se studia tradičně snaží stihnout vydat hry). Podle Skullziho se o hře dozvíme víc během letošní E3, což ostatně tvrdily už předchozí spekulace.

Svou troškou do mlýna přispěl i známý leaker a novinář Jeff Grubb z webu GamesBeat, podle kterého bude Starfield exkluzivitou pro Xbox a počítače, jinými slovy nevyjde na PlayStationu. Mohla by to být pravda vzhledem k nedávné akvizici Bethesdy Microsoftem?

Další novinář Imran Khan loni v září tvrdil, že se Sony měla snažit vyjednat pro PlayStation exkluzivitu, což by podle nových informací od Grubba znamenalo, že se jí to nepovedlo a navíc odchází vyloženě s prázdnou. Aby toho nebylo málo, vynořil se i analytik Daniel Ahmad z Niko Partners, podle kterého by se Starfield mohl od prvního dne skvět v Game Passu.

Tak, to by byla slušná řádka spekulací takhle při pondělku. Některé z nich snad budou potvrzeny či vyvráceny už příští měsíc během E3.