Dead Island 2 vyjde na Steamu 22. dubna, Riptide můžete mít dnes zdarma

15. 2. 2024 10:40 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Po roční exkluzivitě v Epic Game Store se Dead Island 2 konečně objeví na Steamu, a to 22. dubna. Pokud to stihnete, můžete si do dnešní (15. 2.) 15. hodiny na Steamu vyzvednout bezplatně Dead Island: Riptide – Definitive Edition. Pokud byste tak potřebovali nutně kosit zombíky jen a pouze na Steamu, budete si mít před vydáním dvojky čím krátit čas.

Loni vydaný a nakonec překvapivě dobrý Dead Island 2 vás zavede do Los Angeles zamořeného zombíky. Coby imunní přeživší budete bojovat s nemrtvými na ikonických místech, jako jsou Beverly Hills a Venice Beach, ale taky odhalovat záhadu, která stojí za virovou epidemií.

Riptide z roku 2013 pokračuje v příběhu prvního Dead Islandu a zavede přeživší na další infikovaný ostrov. Definitivní edice se pyšní vylepšenou grafikou a obsahuje všechna dříve vydaná DLC pro sólové i kooperativní hraní.