Days Gone prodalo víc než 8 milionů kusů, Sony to ale nestačilo

Ghost of Tsushima nedávno oslavilo 8 milionů prodaných kusů. Takový výsledek si ovšem vzal na paškál bývalý šéf studia Bend, Jeff Ross. Na Twitteru připomněl, že Days Gone, na kterém se svým týmem pracoval, mělo stejný výsledek prodejů za pouhý rok a půl od vydání, a to pouze z konzolí. Později na Steamu hra prodala ještě přes další milion kusů.

Ross si hořce povzdechl, že i přes zjevně skvělý výsledek se Sony tvářilo, že Days Gone byl propadák. To ostatně potvrdila i reportáž Jasona Schreiera, která prozradila, že vývoj Days Gone 2 byl zrušen navzdory dobrým výsledkům první hry.

At the time I left Sony, Days Gone had been out for a year and a half (and a month), and sold over 8 million copies. It's since gone on to sell more, and then a million+ on Steam. Local studio management always made us feel like it was a big disappointment. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r