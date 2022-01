Ghost of Tsushima slaví obrovský úspěch. Kolik už se prodalo kusů?

Rok a půl od vydání Ghost of Tsushima mohou ve studiu Sucker Punch pořádně slavit. Jistě, těch příležitostí bylo za tu dobu víc než dost, ale další milník v prodejnosti se prostě nemůže nechat jen tak. Tvůrci na Twitteru oznámili, že Džinův příběh si pořídilo již víc než 8 milionů hráčů.

Jistě tomu napomohlo letní vydání Director’s Cutu pro PlayStation 5, ale v každém případě se jedná o obrovský úspěch vzhledem k tomu, že hra vyšla na pouhých dvou platformách, a ještě od jednoho výrobce. Jestli se někdy v budoucnu dočkáme Cušimy i na PC, číslo jistě ještě pořádně poskočí.

We're thrilled and amazed that #GhostOfTsushima has officially sold more than 8 million copies!



Thank you so much to everyone who has played since launch! We are so incredibly appreciative and grateful for the support! pic.twitter.com/AQfyqviBlK