Blíží se oznámení něčeho nového ve spojitosti s Disco Elysium

9. 12. 2020 17:14 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Když se právě teď podíváte na oficiální stránky loňské přelomové hry Disco Elysium, zjistíte, že se toho o samotné hře mnoho nedozvíte. Web nyní zobrazuje pouze znak spojený s verzí komunismu ve hře a slovo „BRZY“. Něco se na nás chystá, jen nevíme, co to je.

Mohla by to být spekulovaná seriálová adaptace. Mohlo by to být první anglické vydání 7 let starého estonského románu The Sacred and Terrible Air, z nějž hra vychází a který napsal sám vedoucí designér a scenárista Disco Elysium Robert Kurvitz.

Anebo by mohlo jít vyloženě o pokračování hry, o nějž tvůrci po masivním úspěchu jednoznačně stojí. Spekulacím se meze nekladou, a pokud jste hru dohráli, pak máte lepší představu o možnostech jejího potenciálního rozšiřování. Každopádně nezbývá než počkat na oficiální oznámení.