Black Panthera v Marvel’s Avengers namluví dabér Krata z God of War

16. 7. 2021 13:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Christopher Judge, který se nejvíc proslavil svou rolí Krata v sérii God of War. Příští z jeho rolí bude Black Panther v rozšíření War for Wakanda pro Marvel’s Avengers, jehož vydání je momentálně plánované na srpen.

Judge prý s přijetím role chvíli váhal – poprvé ji prý napřímo odmítl, protože mu to přišlo neuctivé k památce Chadwicka Bosemana, který loni zemřel na rakovinu tlustého střeva a Panthera ztvárnil ve filmu v rámci MCU. Nakonec se ale rozhodl tuhle nabídku přijmout, protože mu prý jeho matka a potomci řekli, že se ho zřeknou, pokud roli nevezme. „Abych byl upřímný, hodně jsem se bál toho, jak budou můj výkon srovnávat s tím, co Chadwick udělal fantasticky. Nesnažil jsem se ho tedy napodobovat a našel si pro Panthera vlastní styl. Dal jsem do toho všechno a doufám, že se to lidem bude líbit,“ řekl magazínu Entertainment Weekly.