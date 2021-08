BioWare chystá repliku Citadely z Mass Effectu pro sběratele

BioWare na svém Twitteru sdílel příspěvek od společnosti Idea Planet Launch, kteří lákají sběratele na chystanou repliku slavné starodávné vesmírné stanice Citadela ze hry Mass Effect. Bohužel obrázky zatím ještě žádné nejsou, údajně jde ale o oficiálně licencovanou repliku, která vznikala ve spolupráci s fanoušky. Můžete se tak zatím alespoň zapsat k dostávání novinek v budoucnu.

#TheCitadelAwaits! Mass Effect fans: get ready! We've partnered with BioWare to create the first-ever collectible Citadel replica. Head over to https://t.co/His2XSvPpM and sign up to receive updates about how you can get your hands on one!#iplaunch #bioware #ps4 #masseffect pic.twitter.com/l5WgECDWIM