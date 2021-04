Bioware připravuje novou sérii sošek k Mass Effectu

20. 4. 2021 20:14 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Jestli se těšíte na Mass Effect Legendary Edition, která vychází už 14. května, pak by vás mohly zajímat informace ohledně oficiálního merche. Bioware totiž ve svém obchodu nedávno vydal sošku Garruse. Konkrétně ve dvou verzích, jedna šedá, kterou si můžete sami pomalovat a druhá již s oficiálními barvami.

Právě druhá zmíněná je už bohužel vyprodaná. Nemusíte být ovšem smutní. Není to jediná postava ze hry, co obchod plánuje. Podle newsletteru to vypadá, že nás čeká v nejbližší době Liara. I ta stejně jako Garrus bude ve dvou verzích.

Jestli tak rádi dáváte svým soškám vlastní barvy, rozhodně máte příležitost. Soška bude vyrobená z polyresinu a do obchodu by se měla dostat do dvou až tří měsíců. Navíc se zdá, že Bioware plánuje podobných sošek vydat víc. S trochou štěstí možná i všechny hlavní parťáky.