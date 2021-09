Bayonetta asi přijde o svůj hlas. Její dabérka děsí fanoušky na Twitteru

14. 9. 2021 13:05 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Svůdná bojovnice Bayonetta nás nechává pořádně napjaté. Třetí díl brilantní akční série byl oznámen již v roce 2017 (neuvěřitelně to letí), abychom se o něm do dnešních dnů prakticky vůbec nic nedozvěděli. Jeho tvůrci ze studia PlatinumGames akorát sem tam ujistí své fanoušky, že se na hře skutečně stále pracuje, ale to je tak všechno.

Jako by čekání samo o sobě nebylo dost trýznivé, fanoušci dostávají další ránu. Talentovaná herečka, dabérka, režisérka a scenáristka Hellena Taylor, která je hlasem Bayonetty nejen v hlavní sérii, ale i ve hrách Super Smash Bros. a Super Smash Bros. Ultimate, šokovala své fanoušky na Twitteru. Sama nejprve napsala následující zdánlivě nevinná slova: „Tím nejlepším darem za ztvárnění Bayonetty jsou moji milovaní fanoušci.“

Na tom ještě není nic podezřelého, nicméně to by jeden z fanoušků nesměl na tweet reagovat slovy: „Helleno, jsi ikona a neumím si Bayonettu představit bez tvého úžasného hlasu.“ A právě na to dabérka odpověděla: „Nuže, možná budeš muset.“ Fanoušci se okamžitě dožadovali vysvětlení, ale dočkali se pouze ujištění, že Hellena Taylor neříká nic a nic říct nesmí.

Rázem její úvodní věta zní jako smutné loučení s postavou, kterou tolik let ztvárňovala. Otázek je v tuto chvíli víc než dost. Bude Bayonetta 3 jejím posledním vystoupením? Nebo ji neuslyšíme už ani v tomto díle? Těžko si ikonickou postavu představit bez ikonického hlasu, tak snad opravdu nebudeme muset.