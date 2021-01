Bayonetta 3 je stále ve vývoji. Letos se dozvíme víc

18. 1. 2021 13:16 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Bayonetta 3 je další z předčasně oznámených her. Už je to víc než tři roky od jejího oznámení, které od té doby nepodpořila vlastně žádná kloudná informace. Hra se nám ještě vůbec neukázala a nic o sobě neprozradila. To se podle tvůrce Bayonetty Hidekiho Kamiji letos s největší pravděpodobností změní.

V rozhovoru s Arcade Archives prozradil, že doufá, že PlatinumGames letos zpraví fanoušky o vývoji třetí Bayonetty, ale i o dalších projektech studia, kterými momentálně jsou minimálně Babylon's Fall a tajemný Project GG. Musíme být trpěliví a sledovat kanály studia.