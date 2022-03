Assassin's Creed a Resident Evil usilují o zařazení do videoherní síně slávy

21. 3. 2022 16:21 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Newyorské muzeum her The Strong National Museum of Play oznámilo 12 finalistů, kteří usilují o zařazení do Světové síně slávy videoher 2022. Na seznamu najdete Assassin's Creed, Dance Dance Revolution, první Civku nebo třeba Pavlovu oblíbenou Candy Crush Sagu spolu s prvním Resident Evil.

Fanoušci mají možnost hlasovat pro svou oblíbenou hru ze seznamu do čtvrtka 24. března na oficiálních stránkách muzea. Tři hry, které získají nejvíce hlasů, se připojí k dalším třem nejlepším hrám vybraným speciálně sestavenou komisí složenou z novinářů a vědců. Konečný výběr pak muzeum oznámí ve čtvrtek 5. května.