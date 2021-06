Ani The Division na E3 neočekávejte

S E3 za rohem jsme jako na trní, jaké hry se nám poprvé odhalí či pořádně představí. Ale místo toho, aby nás vydavatelé dychtivě lákali na své neodolatelné kousky, nám překvapivě berou veškerou radost z očekávání. Letošní E3 se pomalu začíná nést ve znamení oznámení toho, co na výstavě rozhodně neuvidíme.

Po potvrzené neúčasti nových dílů sérií Dead Island, Metro, Saints Row, TimeSplitters a odkladu remaku Prince of Persia přicházejí se smutnou zprávou i tvůrci série The Division, která se rovněž nezúčastní prezentace Ubisoft Forward. Přitom se chystá nový obsah pro The Division 2 a nová free-to-play hra The Division: Heartland, o které rozhodně chceme vědět víc. Ale někdo v Ubisoftu nám prostě nehodlá dělat radost…

Agents,



We wanted to share with you some information regarding the upcoming #UbiForward.



Stay tuned for future updates on the Tom Clancy's The Division and don't forget to sign-up for Heartland's early test phases!