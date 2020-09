Akční roguelike RPG Hades prodalo za první víkend čtvrt milionu kusů

Nejnovější hra od tvůrců Pyre, Transistor a Bastion minulý čtvrtek po dvou letech v předběžném přístupu konečně vyšla ve verzi 1.0. Hades už v early accessu posbíral slušnou řádku kladných ohlasů a našel si cestu k 700 tisícům hráčů.

Mysleli jste si, že toto číslo po vydání poroste jen minimálně? Omyl. Tvůrci ze studia Supergiant Games již včera ráno informovali o pokoření 1 milionu prodaných kusů. Znamená to, že za zhruba tři dny prodali dalších 250 tisíc kopií, přičemž číslo určitě ještě poroste. Škoda jen, že nespecifikovali, kolik kusů připadá Switchi!

Hades has now sold more than 1,000,000 copies.



700,000 of these were during our Early Access development. To all our Early Access players: Thank you so much. We designed Hades for Early Access, believing you could help us make a better game. That's just what you did. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8