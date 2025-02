Zemřel Peter Jason, hlas seržanta z Falloutu 2 a Dizzyho z Gears of War

Hollywood minulý týden opustila další dlouholetá legenda. Ve věku 80 let zemřel Peter Jason, herec a dabér, který si od 60. let zahrál ve více než 260 snímcích, seriálech a také ve hrách. Hold zesnulému herci vzdal třeba oficiální účet Gears of War, kde se ve druhém a třetím díle objevil v roli Dizzyho Wallina. Pamatovat si ho můžete také jako Arche Dornana, drsného seržanta Enklávy ve Falloutu 2.

"Got your back like a buttcrack."



A legend. Peter Jason, the voice of Dizzy, has moved on. Rest easy, brother. pic.twitter.com/Whuk7YNv0B