Vylepšená edice Grand Theft Auto V dorazí do Game Passu

4. 4. 2025 10:17 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Grand Theft Auto V dostalo v březnu next-gen update i na počítačích, čímž se měla verze srovnat s variantami na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Co mělo být skvělou zprávou, se ale brzy ukázalo jako nepříliš odladěným krokem, na který si stěžovaly tisíce lidí.

O tom, jestli se opravdu jedná o nepovedenou aktualizaci, se brzy budete moci přesvědčit docela jednoduše. Grand Theft Auto V Enhanced míří do počítačové varianty služby Game Pass. Dorazí do ni 15. dubna a doprovodí ji i konzolová verze, která se po nějaké době do služby vrací.

Přidání oblíbené městské akce jenom doplňuje už tak silnou první polovinu dubna, během níž do předplatného zamíří třeba Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition, chválené South of Midnight (čerstvá recenze tady) nebo vyhlížené Commandos: Origins.