Nintendo si za tutoriál pro Switch 2 naúčtuje 10 dolarů – prý kvůli péči a práci, kterou do něj vložili

8. 4. 2025 11:07 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Jednou z nejkontroverznějších zpráv při odhalení nové konzole Switch 2 minulý týden bylo zjištění, že jeho úvodní tutoriálová hra Welcome Tour nebude součástí balení zdarma, ale bude stát 10 dolarů (zhruba 250 korun). Hra slouží jako interaktivní průvodce s technickými demy, minihry a vysvětlením funkcí nové konzole – tedy něco, co byste patrně očekávali automaticky jako součást nákupu.

Viceprezident amerického Nintenda Bill Trinen nyní v rozhovoru pro IGN rozhodnutí obhajuje: podle něj cena odráží „množství péče a práce“, které do vývoje hry tým vložil. Welcome Tour má být víc než jen rychlé seznámení – cílí prý na uživatele, které zajímá detailní pohled na technologii a možnosti systému. A i když se Nintendo vydalo jinou cestou než Sony s bezplatným Astro's Playroom na PS5, Trinen tvrdí, že desetidolarová cenovka je „dobrá hodnota za to, co hráči dostanou“.