Microsoft a Sony spojují síly v nečekané spolupráci. Sea of Thieves se v ní potkává s Destiny 2

28. 3. 2025 14:40 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Pirátské dobrodružství Sea of Thieves se rozšiřuje o nový crossover s Destiny 2, čímž propojuje dvě studia z jindy opačných týmů barikády - Rare (Microsoft) a Bungie (Sony). Konzolovým válkám a rivalitě zřejmě definitivně odzvonilo nejen s koncem exkluzivit. Své pirátské lodě a postavy můžete nově ozdobit kosmetickými doplňky z populárního sci-fi světa, mezi nimiž nechybí skin na loď, zbraně, kostýmy ani tematický erb (viz trailer výše).

Spolupráce s Destiny 2 je součástí březnového updatu, který do simulátoru králů a královen všech moří přidává mimo jiné lovecké harpuny či nové zvířectvo a zlepšuje výkon. Sea of Thieves, které původně vyšlo exkluzivně na Xboxu a PC, se loni dostalo i na PS5, kde dominovalo nejstahovanějším titulům. Ještě předtím do hry od vydání v roce 2018 vyplulo přes 40 milionů hráčů.