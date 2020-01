Herní postavy z League of Legends se oblékají do Louise Vuittona

- Zajímavosti autor: Patrik Hajda

Dvě na první pohled neslučitelné společnosti se loni pustily do poměrně neobvyklé spolupráce. Na jedné straně máme herní studio Riot, které stojí za populární MOBA hrou League of Legends, a na druhé straně francouzskou módní značku Louis Vuitton. Spolupráce mezi hrami a oblečením je oboustranná – herní postavy se oblékají do prapodivných kostýmů, ale to stejné mohou udělat i zámožní lidé.