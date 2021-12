Veselé a klidné Vánoce přeje redakce Games.cz

23. 12. 2021 18:11 | Z redakce | autor: Aleš Smutný

Drazí a milí čtenáři, jako obvykle bychom vám chtěli z redakce Games.cz popřát krásné, veselé, a především klidné Vánoce. To poslední bych chtěl obzvláště zdůraznit, protože mám pocit, že klid je to, co potřebujeme všichni nejvíce. A jedno, zda jej získáte v rodinném kruhu, během sledování seriálu dle svého uvážení, a nebo hraní nejnovějšího titulu a nebo hry, kterou jste odkládali už několik měsíců nebo let. Prostě a jednoduše, mějte se krásně. Jo a také pod stromečkem nalezněte to, co byste si přáli, ale všichni snad už víme, že to není tím nejdůležitějším v životě.

Během svátků a v týdnu mezi Vánoci a Novým rokem, jako tradičně, neočekávejte novinky a články, protože nejen my, ale i herní průmysl si dává pauzu, ale můžete se, opět tradičně, těšit na postupné vyhlašování her roku 2021. Až jej začátkem ledna dojedeme, rozjede se čtenářské hlasování a jsme velmi zvědaví na vaše nej hry roku.

A osobně bych chtěl ještě poděkovat celé redakci, ať už kmenové, tak externistům, která se probila do konce roku 2021 stylem rohovníka ve dvanáctém kole vyčerpávajícího zápasu. Zvládla lockdown a to jak technicky, tak i mentálně, snad jen s naprostou a celospolečenskou dezorientací jaký rok je a kam se poděly ty předešlé dva (nebo to byl jeden?). Překonali jsme období herního sucha (hned několika such), videoherní konference a přenosy, které ne vždy měly co říct, několik momentů, kdy na nás herní průmysl vystřílel kanonádu velkých a důležitých titulů během čtrnácti dnů, i vypadávající internet. Už loni jsem říkal, že jsem na tenhle tým hrdý, ale teprve tenhle rok zcela ukázal, jak moc toho redakce Games.cz zvládne. Takže tímto přeji nejen vám, ale i jí, co nejvíc klidu.

Mějte se všichni krásně.