Redakce doporučuje: Neherní dárky pod stromeček

Do Vánoc nám zbývá týden, a pokud podobně jako my necháváte nákupy dárků na poslední chvíli, jistě se vám teď hodí každičká kapka inspirace. Tipy na konkrétní hry, které můžete letos nadělit pod stromeček, už jsme tu měli, dneska ale zabrousíme do odvětví dárků nejen pro hráče a hráčky, jejichž herní knihovničky jsou plné dostatečně.

Adam Homola:

Chemex

zdroj: Michael Burrows

Už řadu let můj spolehlivý a prakticky každodenní pomocník. Chemex ocení téměř každý kávomil, který netrvá za každou cenu na espressu, ale dává si i filtr. Chemex má nadčasový design, vypadá skvěle a můžete si v něm dělat nejen kávu, ale třeba i moji oblíbenou cascaru nebo čaj. A pokud byste snad někdy přestali pít kafe, nebo byste chtěli kávového znalce rozzuřit, můžete si z Chemexu udělat stylovou vázu.

Papírový diář

zdroj: Pexels

Bez digitálních poznámek ani ránu, nicméně i v dnešní neustále zrychlující se době je fajn občas zpomalit. A co může být pomalejšího než psaní věcí na papír. Žádné prediktivní vkládání, žádné AI sumarizace, žádné nahrávání audio poznámek. Prostě si jen tak sednout, nekoukat pro jednou na žádný displej (ani žádný e-ink) a prostě si jen tak v klidu psát tužkou na papír. Je pak už vcelku jedno, jestli si vyberete něco od Papelote, Moleskine, Traveler’s notebook, nebo něco jiného. Papír je prostě papír a krásný diář či zápisník ocení téměř každý.

Magnetická bezdrátová nabíječka / stojánek

zdroj: Rann Vijay

Možná jdu s dřívím do lesa a tuhle vychytávku už všichni vaši blízcí mají, ale sám ve své okolí vidím, kolik lidí pořád strká do telefonů kabely. Přitom jejich telefon bezdrátové nabíjení podporuje a oni to ani většinou neví. Pokud taky někoho takového mezi svými známými máte, udělejte jim radost a pořiďte jim bezdrátovou nabíječku ve formě magnetického stojánku. Je praktická, užitečná, a i když bývá leckdy pomalejší než kabel, k posteli nebo do kuchyně to nevadí. A je vcelku jedno, zda ji pořídíte od Ankeru, Peak Designu, Belkinu, nebo to bude nějaký obyčejný stojánek za pár stovek. Pokud má někdo z vašich blízkých telefon, který se umí nabíjet bezdrátově, měl by mít i magnetický stojánek.

Ondra Partl:

Kniha Legendy & latéčka

zdroj: Luxor

Sám tomu nevěřím, že doporučuji něco, co podle přebalu „trendovalo na TikToku“, ale je tomu tak. Legendy a latéčka rozhodně nepatří do vysoké literatury a nepůjde ani o nejlepší knihu, jakou jste kdy četli. Neznamená to však, že byste ji měli v knihkupectví přejít. Tím spíše, pokud máte rádi fantasy a kavárny. Travis Baldree na papír převedl milý příběh, který zábavně pracuje s fantasy klišé, aby se jim současně i trochu vymykal. Trampoty barbarky Viv s rozšiřováním povědomí o kávě se neuvěřitelně příjemnou čtou a díky své hřejivé nátuře se perfektně hodí do chladných zimních večerů ke krbu (či topení), potažmo i pod stromeček. Jenom se do nich nepouštějte na prázdný žaludek.

Filmy na Blu-ray

zdroj: 20th Century Fox

Doba se posunula a filmové nosiče se už dneska tolik nenosí. Diváci své oblíbené filmy nebo seriály raději sledují na streamovacích službách, které jsou pro ně pohodlné. Jenomže s přeprodáváním práv a neustále mizejícími tituly z virtuálních knihoven si člověk už nemůže být jistý, jestli vůbec někde svůj oblíbený snímek nalezne. I proto se poctivý domácí nosič neztratí. Nejenže film většinou dostanete v daleko lepší kvalitě, než v jaké se nalézá na internetu, ale hlavně o něj už jen tak nepřijdete. Navíc většinu filmových klasik, jakými jsou Casino, Tváří v tvář, Skála nebo Klub rváčů, seženete do pouhé stokoruny, tudíž nejde ani o velkou investici. Tak proč si neudělat hezké filmové Vánoce?!

LEGO Pán prstenů: Roklinka

zdroj: Lego

Oba předchozí tipy vám do peněz příliš nesáhnou. Zato tento detailní kolos už ano. Sběratelský set pro všechny nadšence do světa J. R. R. Tolkiena nabízí krásně zpracovaný Poslední domácký dům východně od moře, který zkrášlí sbírku každého nadšence do dánské stavebnice. Navíc se rovnou bude moci pyšnit tím, že vlastní jednu z deseti největších stavebnic LEGO co do počtu dílků (6 167). Rovnou s celým Společenstvem, které doplňuje třeba Bilbo, Elrond nebo Arwen. Pokud byste měli mít jedinou LEGO sadu, je to právě tahle.

Jakub Malchárek:

Knihy, knihy, knihy

zdroj: Planeta9

Dobrou knížkou uděláte radost takřka každému. Lidé s inklinací k vesmíru a hard sci-fi si musí přečíst Problém tří těles od Lioua Cch’-sina. Fantastický začátek trilogie Vzpomínka na Zemi ukazuje dost syrově, jak by vypadalo setkání lidstva s vyspělou vesmírnou civilizací. Pokud holdujete spíše fantasy, nakladatelství Planeta9 vydává nádherně zpracovanou sérii Malazská kniha padlých od Stevena Eriksona. Do celé desetidílné ságy můžete nově příchozím pootevřít vrátka prvními dvěma díly, tedy Měsíčními zahradami a Domem mrtvých (zbytek se teprve chystá). Ostříleným malazanům zase udělá radost novinka Bůh nedbá. První díl úplně nové série, která na knihy padlých navazuje.

Malování podle čísel

zdroj: Zuty

Sada malování podle čísel je skvělý relax, jehož výsledkem je navíc pěkný obraz, jež si rovnou můžete pověsit na zeď. Celý balík se často prodává rovnou s plátnem nataženým v rámu a všemi barvami, které k projektu budete potřebovat. Stačí pak štětcem pečlivě „vybarvovat“ políčka konkrétními barvami a za několik desítek hodin máte na světě povedené zátiší, mísu s ovocem, detail jihoevropského města, zkrátka témat je nepřeberně. A nemyslete si, že jde o nějaké omalovánky pro první stupeň základní školy, obrazy jsou krásně členité, stínované, s barevnými přechody a odstupňovanými odstíny. Starším ročníkům rovnou kupujte balíky obrazů s lupou, protože trefovat třeba individuální lístečky stromů chce zručnost a ostré oči.

Ponožky z Ponožkovic

zdroj: Ponožkovice

Co by to bylo za Vánoce, kdyby pod stromečkem nebyly ponožky, že? Mám pro vás ale tip na ty úplně nejlepší fusekle ze všech – Ponožky z Ponožkovic. Česká firma vyrábí každý měsíc fantastické ponožky pro pány, dámy i děti. Vy je můžete obdržet rovnou ve formě členství - stačí si vybrat délku předplatného a každý měsíc vám pak do schránky přijde balíček tematických ponožek. Je to vlastně takový dvojitý dárek, protože jednak obdarujete dotyčného párem rovnou pod stromeček a ještě několik měsíců mu budou chodit fusky přímo domů. Ke každému páru dostanete i skvěle honosně napsaný dopis, ve kterém je vždycky příběh za designem na aktuální měsíc. No zkrátka máte pocit, že jste členem vybrané a elitní společnosti. Ponožky jsou navíc kvalitní. Sám většinou nosím třeba i pět let a nejsou prošoupané na patách, potrhané ani seprané. Vykašlete se na bazmeky z obchodních řetězců a nadělte ty nejlepší ponožky pod sluncem!

Pavel Makal:

Kurz vaření anebo pečení

zdroj: Profimedia

V dnešní přetechnizované době, kdy většina z nás místo stébel trávy pravidelně hladí leda mechanické spínače klávesnic a krásy přírody známe už jen z VR, je nekonečně půvabné zabořit ruce do skutečné hmoty a vytesat z ní něco opravdového. Málokdo má ale skutečný umělecký talent, aby se mohl odhodlat k sochání/plácání skutečných děl, která pak budou jemu nebo jeho širokému příbuzenskému okolí hyzdit domov po desítky let. Řešením je upnout své síly k něčemu méně trvanlivému.

Patrně díky nastupujícímu střednímu věku mi louplo v hlavě a od hraní či psaní jsem začal nejvíc relaxovat při vaření a, světe, div se, i pečení. Tuto bohulibou zábavu doporučuji všemi deseti, sledovat kynutí těsta je přesně na kýženém pomezí relaxu a vzrůša. Pokud jste ale mazaní a radši chcete, aby se do podobných aktivit vrhl nějaký váš blízký a vy jen (doslova) slízli smetanu, kupte mu raději napřed nějaký kurz vaření či pečení. Hravou formou se naučí několik osvědčených receptů, výsledek si bude moci odnést domů (takže se třeba rozdělí) a získanou sebedůvěru následně přetaví v odvážné experimentování s chutěmi.

Adaptivní osvětlení

zdroj: Vlastní foto autora

Pokud máte ve svém okolí hráče nebo aspoň hračičku, který si piplá své doupě, případně se zamýšlí nad možnostmi chytré domácnosti, mohlo by mu udělat radost adaptivní osvětlení, které vyrábí třeba Philips nebo Govee. Osvětlení barevně reagující na dění na obrazovce má až překvapivě velký vliv na imerzi, a pokud jeho kouzlu obdarovaný propadne tak jako já, bude si brzy skládat celé barevné scény, spojovat je s hudbou a spouštět hlasem. Možnost vejít do místnosti, zahlásit „Hey Siri, set a sensual scene“ a kochat se imitací plápolajících svíček za tónů Careless Whisper, to je zkrátka k nezaplacení.

Oodie

zdroj: Profimedia

Máte doma někoho, komu je permanentní zima, i když kotel jede skoro na plný výkon a bazalka, kterou jste si v záchvatu kuchařské vášně (viz první tip) koupili, se suší přímo v květníku? Kupte mu vtipnou kombinaci županu a deky s nějakým infantilním potiskem. Příjemný materiál zajišťuje spokojené zachumlání a na rozdíl od běžné přikrývky ji ze sebe obdarovaný nemusí sundávat ani při pravidelných odchodech z kanapíčka pro další várku vánočního cukroví.

Aleš Smutný:

Herní křeslo Cooler Master Caliber X2 SF6 Gaming Chair

zdroj: Cooler Master

Po zhruba deseti letech jsem si konečně pořídil novou židli nejen k počítači, ale i k lepení a barvení Warhammeru. A nejen já, ale i má záda jsou v nebeské nirváně. Detailnější recenze vyjde za pár dnů, ale faktem je, že i když jsou často herní křesla výstřední (a někdy zabíhají až do nevkusu), stejně tak nabízejí i pohodlí a tunu nastavení. Já jsem v závanu nostalgie sáhnul po speciální edici ze Street Fightera 6, přesněji Rjúovi, ale tohle doporučení obecně míří k typu Caliber X2, na který se dá tak pohodlně uložit a stejně tak pohodlně se z něj pracuje, ať už na klávesnici, nebo se skalpelem (modelářským, na sál prosím ne) či štětcem. Dopřejte svým (nebo cizím) zádům a zadnici pohodlí!

Kniha Creative Gene od Hidea Kodžimy

zdroj: vizmedia

Tenhle kousek mám v knihovně už asi dva roky, ale konečně jsem se průběžným čtením dostal na jeho konec. Jde o sérii esejů o oblíbených knihách a filmech populárního herního designéra a je popravdě mnohem lepší celý Creative Gene číst s pauzami, nikoliv nasát veškeré jeho názory a myšlenky v jednom zátahu. Minimálně můžete tuhle knihu brát jako doporučení na zajímavé filmy a knihy a občas se dozvědět, co zrovna Kodžimu inspirovalo k té či oné postavě. Především jde ale o sérii zajímavých zamyšlení a idejí, ve kterých se spojuje Kodžimův kulturní základ s jeho láskou k (některé) západní literatuře a filmu.

Dávkovač na léky

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Přiznejme si to. Nikdo z nás nemládne. Jednou se probudíte a uvědomíte si, že včerejší party byla náročnější, než jste mysleli. Pokusíte se udělat ladný skok a skončíte se zlomeným kotníkem. A místo chipsů večer zobete směsku léků na tlak, artritidu, souchotě, dobré spaní, dobré vstávání… a když se k tomu přidá chaos v podobě 1+ dětí, je občas těžké udržet v hlavě, co všechno jste uprostřed ranního chaosu snědli a co ještě ne. A doufáte, že to nebyly vaše brýle na čtení. Takže když si můžete vy (anebo vaši blízcí vyššího věku) vše hezky roztřídit po jednotlivých dnech do dávkovače na léky, rázem víte, zda jste svou denní dávku ňamin už zkonzumovali. A kdybyste chtěli mít víc gamerský pocit, dejte si na dávkovač třeba RGB světýlka. Nebo modely z Warhammeru.

