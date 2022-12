Nejlepší hry s vánočním obsahem

23. 12. 2022 13:16 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Vánoce jsou už vyloženě za dveřmi a zítra se už budeme vrhat na dárečky pod stromečkem. Ještě předtím si ale jako redakce vzpomeneme na ty hry, do kterých se Vánoce nějak obsahově promítly. Říkali jsme si, že se tím pěkně naladíme na Štědrý den, ale když se teď na svůj seznam díváme, začínáme o tom pochybovat. Ne vždycky jde totiž o úplně mírumilovné zážitky...

Vyloženě vánočních her není moc, ale jako první mě napadá jeden relativně nedávný titul, který má sváteční atmosféry na rozdávání, a jakkoliv na Vánocích vyloženě nestojí, je to velice povedená a velice příjemná kulisa. Namysli mám Spider-Man: Miles Morales, samostatné rozšíření výborného Spider-Mana.

Ten totiž, na rozdíl od původní hry, začíná na právě Vánoce a náladu umí vyčarovat opravdu výbornou. Celé město je zasypáno sněhem, dekoracemi a světýlky, a jakkoliv to může znít v kontextu jinak obřího města málo, dohromady to funguje znamenitě. Navíc jde o pořád docela nový titul, který, když ho hrajete na PS5, má své kouzlo i po technické stránce.

Spider-Man: Miles Morales vypadá dobře, má za mě parádní vánoční atmosféru, ale především se dobře hraje. Jestliže ještě nejste ze všech těch otevřených světů otrávení a tenhle pavoučí muž vám utekl, neváhejte! A nově ho můžete hrát už i na PC.

Vašek Pecháček: Santa v Hitmanovi

Ach, Vánoce, svátky klidu a míru. Nic vás na chvíle strávené v hřejivém rodinném kruhu nepřipraví tak, jako převléct se za obtloustlého dědka v červeném, přepadnout nic netušící oběť na toaletách a utopit ji v míse. „Ho ho ho,“ smějete se, zatímco zděšená ochranka prchá před salvami z vašeho samopalu. „Neměla jsi zlobit,“ ucedíte, když vržený šroubovák protne oční bulvu proradné bankéřky.

Hitman je na absurdní situace podobného ražení samozřejmě nesmírně dobře připravený. V téhle hře na nájemného zabijáka se můžete převléct do skoro libovolného kostýmu a vraždit oběti jako kuchař, samuraj nebo třeba obrovský pták. Ale na kostýmu Santa Clause, který získáte během speciální mise v Paříži, je něco ještě o trochu vtipnějšího než na většině ostatních.

Možná to je právě ten kontrast, že Santa by měl rozdávat spíš dárky a radost, nikoliv nůžky do krku. Možná ke mně naopak promlouvá vnitřní přesvědčení, že chlápek deroucí se lidem do komínů a mlsající jejich cukroví to nemůže mít v hlavě úplně v pořádku. Navíc, víte, jak to je s chudáky Finy a jejich častými sebevraždami během temných zimních měsíců. Jak na tom asi bude psychický stav člověka, který tráví 90 procent času na pólu, obklopený zlomenými otročícími elfy…

Patrik Hajda: Steep

Přiznám se, že jsem v souvislosti s tímto zadáním musel začít googlit, protože vyjma Adamem již uzmutého Spider-Mana mě vůbec nic nenapadlo. A čekalo mě zjištění, že tvůrci videoher na Vánoce solidně kašlou. Nenašel jsem jedinou hru s vánoční tematikou, ke které bych měl sám nějaký vztah. Takže jsem se musel lehce odpoutat od zadání a přijít s alespoň trochu související hrou – Steepem.

Steep nebyl moc dobrou hrou, ale pro naše účely je skoro ideální, protože se mu podařilo skvěle zprostředkovat atmosféru a adrenalin ze zimních sportů, které k vánočnímu (no dobře, hlavně zimnímu) období tak nějak neodmyslitelně patří. A já dodnes nedám dopustit na úchvatnou fyziku sněhu a zábavný ragdoll nastupující pokaždé, když se na lyžích či prkně vysekáte. Ve skutečném světě se sice sám oddávám spíš běžkování, ale ve Steepu jsou ty sjezdy kopců vážně příjemná zábava.

Nástupce Riders Republic je sice novější, plnější a obecně zábavnější, ale do naší rubriky se moc nehodí, protože pod zasněženými vrcholky hor panuje sluníčko, teplíčko, bahýnko… Ale vlastně, takhle Vánoce poslední leta u nás vypadají, takže se klidně pusťte radši do pokračování.

Pavel Makal: Dead Rising 4

Kdo by měl rád vánoční nákupy? Když se probíjím přecpaným OC Westfield Chodov a marně přemýšlím, kde je ta deklarovaná finanční krize, která nutí lidi šetřit, vzpomínám na Franka Westa a jeho dosud poslední dobrodružství, které dostalo do vínku zasněženou vánoční atmosféru. Místo zuřivých nakupujících se sice Frank musel popasovat s podobně zuřivými nemrtvými, ale ono to nakonec vyjde nastejno.

Dead Rising 4 nebyla nijak zvlášť objevná hra, systém skládání bizarních zbraní a zabíjení tisícovek nemrtvých v jednom dlouhém kombu byl ale velice uspokojivý. Nejsem v jádru nijak násilný člověk, ovšem ten fešácký exoskelet by se na návštěvu nákupního střediska docela hodil…

Šárka Tmějová: Santa Claus in Trouble

Moje nejvánočnější hra se váže k jednomu cédéčku plnému dem a freewarovek z počátku milénia. Santa v ní jako na potvoru na Štědrý den poztrácí všechny dárky a vy je musíte posbírat ve stylu tradiční 3D skákačky na způsob Banjo-Kazooie a dalších klasik. Musíte se vyhýbat nepřátelům, nepadat do děr, v pozdějších úrovních musíte při skákání brát v úvahu ledovku a brzy to začne být zatraceně těžké.

Měla jsem na tuhle hru jen letmé vzpomínky a před pár lety na YouTube našla kompletní průchod, abych ho letos zkoušela vygooglit znovu. K mému překvapení existuje dva roky stará moderní verze – na Steamu ji najdete jako Santa Claus in Trouble (HD) a skutečně vypadá výrazně líp, než jak si tuhle záležitost pamatuju já. Náročná ale bude asi úplně stejně, takže pokud o Vánocích chcete prověřit svoje reflexy či pozůstatky hopsačkami zoceleného dítěte, jen račte!