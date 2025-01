Měníme formáty zpravodajství a publicistiky

13. 1. 2025 16:00 | Z redakce | autor: Aleš Smutný

Do nového roku s nějakou novou vizí. Ne vždy je tuhle touhu možné naplnit, ale v posledním půlroce jsme se hodně zamýšleli a hodně analyzovali, takže do 2025 tentokrát s něčím novým vstupujeme.

Asi už jste si všimli, že se nám objevila na pravé straně domovské stránky nová kategorie Aktuality. Jsou výsledkem našeho dlouholetého problému: Vždycky rádi k článku přidáme nějaký svůj postřeh, zkusíme ho rozvinout, dodat kontext, klidně dva odstavce, která mají spíše komentářovou formu. To nese svá pozitiva i negativa. Pozitivy je fakt, že nás to obvykle baví a čtenářům tak můžeme dodat extra čtivo nad rámec běžného představení herní novinky.

Negativa jsou ale jasná – stojí to víc času. Což je na jednu stranu v pořádku, když je výsledkem hezký článek, který vám určitě dá něco navíc. Na druhou se ale vyskytuje problém, že někdy u ne až tak nosné novinky se člověk snaží extra obsah vypotit na sílu a na konci dne si řekne, že chtěl ale vlastně rozepsat nějaké téma či komentář a nezbyl mu čas. Tady čtenář tratí kvalitativně.

Druhým negativem pak je – a my jsme si toho byli dobře vědomi – že trpí aktuálnost webu. V herním světě se toho děje víc a víc. Na Steamu loni vyšlo skoro 19 tisíc her. To je zcela odlišná situace, než když jsme dělali obsahová rozhodnutí před pěti, deseti lety. Jistě, nebudeme psát o všech, ale kvantita zajímavostí, na které chceme poukázat, roste. Pokud bychom ke každé dávali kontext, vlastní zamyšlení a někdy prostě omáčku, aby nepůsobila jak informační kost hozená čtenáři, trávíme na prostém zkonstatování, že ta a ta open beta otevírá brány nebo že vyšel desátý trailer k ABC, mnoho času na úkor nosnějších témat – a trvá to. Tady tedy čtenář trpí kvantitativně, jak z hlediska počtu informací, tak i toho, kdy je dostane.

Rozhodli jsme se tedy zkombinovat svůj dosavadní přístup s aktuálním a rychlým zpravodajstvím a vznikají Aktuality, krátké zprávy ve sloupci na pravé straně stránky. Budeme tam házet vše, co nás zaujme a co by se vám mohlo hodit. Mody, které jsme neměli čas vyzkoušet, ale vypadají zajímavě. Open bety, kde nebylo co dodat. Trailery, které stojí za zhlédnutí, ale ne za delší rozbor. Věci, které by končily na podlaze redakční „střižny“ v rámci rozhodování, co nám čas dovolí, věci, které by kvůli rozepisování skončily zpožděné.

Nejspíš teď někdo namítne, že jsme zase vymysleli kolo, tedy Bleskovky. Ano i ne. Bleskovky na sebe měly navázané některé systémy a hlavně uvažování, které jsme v sobě měli zabudované a jen velmi obtížně se ho zbavuje. Ve své poslední iteraci neplnily funkci rychlého feedu toho, co nás zrovna zaujalo, ale hybridní funkci malého článku, což vůbec neřešilo náš popisovaný problém. Nakonec s nimi bylo více starostí než užitku. Navíc, když přijde na web nový čtenář, z názvu Aktuality mu bude jasné, oč jde, Bleskovky jsou trochu matoucí relikt.

Samozřejmě nezmizí klasické novinky. To by bylo kontraproduktivní, vždy se najdou témata, která stojí za vypíchnutí na hlavní stránce a byla by škoda je hodit do feedu Aktualit s kratičkým textem. Zároveň ale nebudou vést k delším článkům, které zaberou hodiny a hodiny psaní, kterých chceme mít rozhodně víc.

Ostatně, i to je cíl téhle drobné evoluce – nabídnout vám mnohem víc článků z naší dílny, které budou víc reflektovat fakt, že už máme v téhle branži nějaký ten pátek za sebou. Témata, komentáře, analýzy. Něco, co si jinde než na Games.cz nepřečtete. Ostatně na to se právě těšíme, protože za poslední měsíce padaly věty „škoda, že nebyl čas to zpracovat“ příliš často. A důvodem byl jen konzervativní přístup ke zpravodajství a jeho roli na stránkách.

Takže, co máte očekávat v případě úspěšné implementace?

- Mnohem víc aktuálních novinek a události, teď už v rubrice Aktuality. Jak se něco důležitého stane a my si toho všimneme, nebo nás něco zaujme, najdete rozklikávací aktualitu vpravo. Nám to rozváže ruce a dá čas i možnost být aktuální a hlavně tvořiví.

- Více vlastních článků. Chceme víc psát analýzy, komentáře, souhrnná preview, zamyšlení, dojmy z hraní. Chceme to my a podle čísel čtenosti to chcete i vy.

- Klasické novinky nezmizí, ale budeme na homepage v hlavním feedu nechávat jen věci, ke kterým máme co říct nebo nám přijdou opravdu důležité a hodné vypíchnutí.

Jak jsem psal výše, určitě jsme nevymysleli kolo. Ale chceme být pokud možno co nejvíc transparentní, a pokud se změní design stránek a hlavně způsob, jakým děláme zpravodajství, je třeba vysvětlit proč a co z toho budete mít vy.