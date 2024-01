Jak se těšíme na nového Indiana Jonese?

23. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Microsoft Developer Direct nám konečně ukázal, jak bude vypadat nová hra se světoznámým archeologem – Indiana Jones and the Great Circle. Zkušení matadoři z Machine Games dávají stranou zběsilou akční řežbu a pouštějí se do adventury, nad kterou si prý zaručeně budete lámat hlavu. Byť náckové a pohled z první osoby zůstává. Jak se na chystanou novinku těšíme a v co doufáme?

Aleš Smutný – Tádadadááá táádadááá

Popravdě jsem nečekal, že některé studio bude mít odvahu udělat v dnešní době Indyho tak, jak by měl vypadat. Tedy především puzzly a environmentální hádanky a až sekundárně akce, kde navíc nekosíte desítky nepřátel. Tedy zatím tak nový Indiana Jones vypadá, a doufám, že se podaří jej v tomto konceptu i udržet. Rámcově je tu vše, tedy cestování po světě, objevování dávno skrytých tajemství, řešení puzzlů vytvořených před dávnými věky a mlácení nácků. Indy prostě musí mlátit nácky. Buď jako Indy.

zdroj: Bethesda

Tedy ne, že by na první ukázce nebylo pár věcí, u kterých jsem si říkal: „Ale šlo by to ještě lépe.“ Kupříkladu „zasazování“ předmětů do kamenné desky bych raději viděl v plné animaci a ne, že artefakt vyskočí z vaší ruky a objeví se v desce. Tohle může projít nezávislým nízkorozpočtovým hrám, ale od AAA titulu bych čekal víc. Animace v cut scénách jsou občas kostrbaté, ale tady je otázka, z jak staré vývojářské verze ukázka byla.

A samozřejmě jsou tu otázky, zda budou úkoly a hádanky dostatečnou výzvou, zda si u nich budete lámat hlavu anebo, jak by se mi to líbilo, budete kvůli některým muset sáhnout po googlu. Dobře, to už chci asi moc, ale doufám, že nás hra nepovede za ručičku. Samotná akce vypadá velmi mírně na to, co tvůrci mají v portfoliu, což beru jako plus. Za Indyho mluví pěsti, bič a občas revolver. Neměl by nikde běhat se sturmgewehrem. Prostě a jednoduše: Když se oznámilo, že bude nový Indy, choval jsem jen velmi malou naději, že bude vypadat takhle. O to větší je moje radost, že to Machine Games zkusí. Prosím, ať to dopadne dobře!

Patrik Hajda – Nečekal jsem nic, teď čekám hodně.

Čím déle jsem se díval na představení videoherního Indyho, tím víc jsem se usmíval. Přiznám se, že největší rohlík mi vykouzlil okouzlující úsměv Harrisona Forda, protože – upřímně – mě ani na moment nenapadlo, že si Machine Games seženou tuhle známou tvář, a že to celé zasadí do filmové ságy.

Myslel jsem si, že budou mít Indyho ve svých reáliích, takže skutečná podoba hry a představitele pro mě byla neskutečně milým překvapením. To samo o sobě spolu se soundtrackem a známými kulisami mi bohatě stačilo k tomu, abych se pro hru nadchl.

Soubojový systém mě ale moc neoslnil a budu se ze všech sil snažit stealthovat. Už jen proto, že mrskání bičem pro odvedení pozornosti zní jako moc hezký detail nahrazující hvízdání či házení kamínků.

Zároveň bych byl radši za trvalý pohled třetí osoby, protože přesně tak chovám herního Indyho z dávných let ve své paměti. Nicméně je to asi dobře, že se tvůrci Wolfensteina nepustili do většího experimentování s jinou kamerou a zůstali u svého řemesla.

Co ve mně ale vyvolává příjemnou zvědavost, jsou hádanky, kterých snad bude alespoň tolik, co akčních pasáží, a díky pohledu z první osoby by mohly by být propracovanější než u předchozích her. A to si pište, že si nenechám ujít jedinou z těch nepovinných!

Protože jestli mi tvůrci dají pocit svobody, že si jako dobrodruh/archeolog můžu řešit jakou záhadu chci a získat za to nějaký ten artefaktík pro moji univerzitu a peníze na financování další výpravy, tak budu snad v sedmém nebi.

Možná jsem se nechal až moc unést a nadchnul trochu víc, než by bylo zdrávo a hra mi to svou případnou průměrností ještě vmete do tváře, ale je to na mně a já chci být věčný snílek a optimista. Takže Indy se navzdory nějaké té obavě vyšvihnul mezi mé nejočekávanější hry roku.

Adam Homola – Ale jó…

Já jsem z ukázky vesměs spokojen. Bez mučení přiznávám, že bych asi raději uvítal pohled třetí osoby, na druhou stranu si dokážu představit, že se budu moct díky nové perspektivě do Indyho opravdu pořádně vžít. Jen teda nevím, jak bude fungovat práskání bičem – ani ne tak v soubojích, jako spíš při pohybu po prostředí, ale to ukáže až plná hra.

První záběry z hraní mě ale velice potěšily tónem a atmosférou, které tvůrci trefili dokonale, stejně jako hlášky. Tohle prostě působí jako Indy, i když hlavní postava jako Harrison Ford vypadá jen trochu a poněkud... divně. Ne špatně, prostě jen nezvykle.

zdroj: Bethesda

Obsahově pak vládne absolutní spokojenost, protože by to podle všeho nemusela být jen prostá střílečka, ale opravdu solidní dobrodružný Indy. Právě přehršel střílení mi na Uncharted vždycky hrozně vadil, a tak tady uvítám snad výrazně víc puzzlů, improvizace a biče. A Machine Games zatím pořád ještě věřím, takže jim i sobě budu držet palce a doufám, že se to povede.

Jakub Malchárek – Příjemné šimrání pod kloboukem

Jedním slovem: Super! Jsem rád, že se Machine Games vydali po vlastní ose a slavný archeolog nebude jen další third person Uncharted/Tomb Raider. Švédské studio imerzivní first person akci umí a změna perspektivy se mi moc zamlouvá.

Stejně tak příklon od bezhlavé akce k hádankám, hlavolamům a tichému postupu, které bude více využívat Indyho důvtip a práci s bičem spíše než zběsilé štěkání kulometů. Zrovna ale u akční složky mám asi tak největší obavy, jak to nakonec celé dopadne, protože udělat dobrý souboják na blízku z pohledu vlastních očí je zatraceně těžké.

Zato o příběh nemám obavy vůbec. Machine Games zvládají výborně balancovat mezi klišé a přestřelenou stylizací a zrovna to se k dobrodružstvím neohroženého archeologa výborně hodí. Spíše mě zajímá, jak náročné budou hádanky a jestli nás třeba čeká více cest k cíli.

Chtěl bych, aby si vyhráli s obtížností puzzlů. Abychom si mohli zvolit, jestli nám všechn interaktivní prvky budou svítit na obrazovce a Indy vždy napoví, kam který kus složitého hlavolamu patří, nebo abychom nedostali jediné postrčení a museli si na všechno přijít hezky sami.

Tiché plížení za zády náckům by zase mohlo fungovat v polootevřených lokacích tak, abyste si mezi uniformovanými záporáky mohli hledat vlastní cestu (a bylo jich několik) a nevezli jste se jen v lineárních kolejích.

Taky se těším na spoustu exotických a historicky zajímavých míst. Abychom tak, jako tomu bylo ve filmech, obletěli pořádný kus Země a prolezli kdejakou ruinu od chrámů ve velehorách až po pouštní hrobky.

Šárka Tmějová – Tradiční opatrná zvědavost

K něčemu se přiznám: Já vlastně k postavě Indiany Jonese nechovám až tak vřelé city, aby na mě fungovala jako prvek, který mi má prodat hru. Proto mě nijak zvlášť netrápí kamera z pohledu vlastních očí, protože se na jeho fedoru nutně dívat nepotřebuju. Jsem ale docela zvědavá, jak budou v tomhle úhlu fungovat souboje s bičem, ať už z hlediska ovládání, nebo i imerze.

První trailer na mě jinak zvládl udělat docela dobrý dojem a byť třeba v oboru obličejových animací mají v MachineGames, potažmo Bethesdě pořád co dohánět, rozhodně nevypadají tak tragicky jako třeba před půl rokem ve Starfieldu. Jasně, lineární adventura versus velké vesmírné RPG, ale chápeme se. Graficky to zkrátka není žádná sláva, ale ani se mi nezdá, že by šlo o totální průšvih, jak se teď omílá na nejrůznějších diskuzních fórech.

Jestli se z herního Indiany Jonese vyklube solidní logická záležitost s pěknými filmečky a občasným opepřením akcí, ráda si ji zahraju. Ale kdyby nakonec šlo o průšvih, zklamáním se soužit nebudu. Uvidíme!

Pavel Makal - Odvážný krok

Čekal jsem od Machine Games mnohé, ale tohle ztvárnění dobrodružství Indiana Jonese tedy ne. Nechápejte mě špatně, přístup je mi sympatický a považuji jej za odvážný. Ostatně často kritizujeme herní studia za to, že hrají příliš na jistotu, a že jim strach z finanční ztráty brání v kreativním rozhodování.

zdroj: Bethesda

Přesto se nemohu zbavit obavy, že mainstreamový hráč si po oznámení nového Indyho vysnil spíše něco na pomezí Uncharted a Tomb Raidera. Z prezentované ukázky to spíš vypadá, že dostaneme variaci na The Talos Principle s občasným stealthem a pěstními souboji. A zcela otevřeně přiznávám, že to, co jsem ze hry viděl, mě prozatím spíš přesvědčilo, že tohle nebude hra pro mě, a z portfolia Microsoftu budu spíš dál nedočkavě vyhlížet Avowed a druhý Hellblade.

Přesto autorům přeju úspěch, a i když jim s ohledem na silnou mateřskou společnost a start v Game Passu o čistá prodejní čísla zas tolik nejde, držím palce, aby se nový Indy stal letošní velkou herní událostí. A taky aby po Redfallu a Starfieldu měla Bethesda nějaký pořádný zářez. A hlavně přeju sobě, aby se nakonec ukázalo, že mi tenhle mix hratelnosti vlastně parádně sedne.