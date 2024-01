Známe detaily o remasterech prvních tří Tomb Raiderů

17. 1. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojářské studio Aspyr momentálně restauruje první tři díly legendární série Tomb Raider, která světu dala nejen předobraz 3D akční adventury, ale také ikonickou hlavní hrdinku (a někdejší sexsymbol) Laru Croft.

Aspyr se nyní na PlayStation Blogu pochlubil množstvím péče, které do remasterů vkládá. Právě nyní je prý ideální čas seznámit fanoušky nových dílů od Crystal Dynamics se samotnými kořeny značky, které ovšem sahají víc než čtvrt století do minulosti. Aby mohli promluvit i k modernímu hráči, stanovili si vývojáři tři klíčové aspekty: Technologii, výtvarnou podobu a hratelnost.

Co se technologie týče, poběží hra na původním enginu a zdrojovém kódu, a to především kvůli maximálně autentickému zážitku. I pamětníci by si tedy měli vzpomenout na každý skok, schovaný poklad a umístěného nepřítele. Navzdory tomu ovšem do her přibudou nová překvapení. Co se týče ovládání, bude se remasterovaná trilogie inspirovat díly Legend, Anniversary a Underworld. Pravou páčkou gamepadu tedy budete ovládat kameru a Lara poběží daným směrem. Pokud ale preferujete původní tankové ovládání, nic vám nebrání v jeho zvolení.

Přibudou také volitelné health bary pro bosse a 2D sprity předmětů nahradí trojrozměrné modely. Co se týče vizuálního hlediska, chtějí autoři taktéž zachovat věrnost originálu, přesto se můžete těšit na inovovanou grafiku, animace, nasvětlení a podobně. Podobně jako v případě Diablo II: Resurrected, si ale stiskem jediného tlačítka můžete kdykoli přepnout mezi starou a novou podobou her.

zdroj: Aspyr

Mezi další přísliby patří dnes populární foto režim s řadou možných nastavení a okolo dvou stovek trofejí, které v trilogii můžete nasbírat. Celý balíček vyjde 14. února letošního roku na všechny současné herní platformy včetně Switche.