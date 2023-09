Do redakce Games.cz nastupuje jako nový redaktor Jakub Malchárek

5. 9. 2023 17:10 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Aleš Smutný: Kolotoč změn se nikdy nezastavuje. Zatímco jsme na jednu stranu přišli o Vaška Pecháčka jakožto fulltime redaktora (nebojte, rozloučí se s vámi v samostatném článku), na druhou jsme získali novou posilu, Jakuba Malchárka, ostříleného novinářského harcovníka, který se rozhodl, že s námi spojí svůj osud více než jen skrze externí spolupráci. Wyrd bið ful aræd. Jsem nesmírně rád, že jej můžu v týmu Games.cz přivítat a teď už předám slovo jemu:

Jakub Malchárek: Když jsem se v roce 2015 loučil s kolegy v Deníku, říkal jsem si, že se médiím budu věnovat už jenom okrajově. Rozhovory, reportáže, ankety a komentáře jsem na poměrně dlouhou dobu vyměnil za pohodlné místečko v kanceláři a osm let se primárně věnoval IT procesům, dělal si certifikáty a bohatě využíval korporátní výhody. Svět médií jsem ale nikdy definitivně neopustil. Pět let jsem zároveň pracoval jako externí zprávař pro Český rozhlas, kde jsem sestavoval a živě prezentoval víkendové zpravodajství, abych si nakonec řekl, že bych mohl zkusit spojit příjemné s užitečným a zkusit psát o své velké životní lásce: Hrách.

A tak začala má cesta do Games. Nejprve rok jako externista-recenzent, během nějž jsem jako první velký článek hodnotil Edge of Eternity. Napsal jsem si třeba i témata o online hraní Heroes of Might and Magic III a postupně se dostal i k větším hrám, jako byly Gotham Knights nebo letošní Jagged Alliance 3. Od letošního roku se také s kolegy Honzou Slavíkem a Ondrou Partlem staráme o novinkový servis, abyste měli aktuální zpravodajství z herního průmyslu.

No a protože jsem na jaře bilancoval a zvažoval další kariérní krok (v tomto případě spíše úkrok), dohodli jsme se s Alešem, že v září nastoupím fulltime jako plnokrevný člen redakce. Je to pro mě náramně vzrušující příležitost a zároveň obrovská výzva, protože to mimo jiné znamená třeba trávit čas mezi rodnou Ostravou a pražskou redakcí.

Rád bych v redakci zúročil předchozí zkušenosti z médií především tvorbou zajímavých témat a herně-novinářských textů, reportáží a pokud recenzentské povinnosti dovolí, vyrazit i do terénu. A doufám, že vás je bude bavit číst stejně, jako mě baví je psát. Tak mi držte palce!