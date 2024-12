Best of 2024: Nejlepší strategie

27. 12. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Pořádné strategické perly se letos urodily převážně v malých, nezávislých studiích. I když můžeme zmínit třeba extrémně povedené Age of Mythology: Retold, největší radost nám nakonec udělaly strategie, které buď smysluplně oživují zaniklé žánry nebo třeba přichází s něčím neotřelým.

zdroj: Coffee Stain Studios

A hned na třetím místě můžeme zmínit automatizační pecku Satisfactory, která po více než pěti letech opustila předběžný přístup a my v ní strávili desítky, ne-li stovky hodin pečlivýmm budováním sléváren, konstruktérů a montoven. Nejedná se o typickou strategii, ve které komandujete panáčky, to ale neznamená, že by Satisfactory do této škatulky nepatřila.

Neustále musíte přemýšlet, přehodnocovat, strategizovat. Tak, aby se kolesa výroby ani na moment nezastavila. Ještě nikdy nebylo počítání průtoku vody trubkou a rychlosti těžení uhlí tak zábavné jako v Satisfactory. Obzvlášť, pokud můžete hrát s přáteli a zodpovědnost za tovární okrsky si rozdělit.

zdroj: Lavapotion

Heroes of Might and Magic jsou mrtvé, ať žijí Songs of Conquest! Ve švédském studiu Lavapotion se urodil následovník legendární tahovky, který snad ve všech ohledech smysluplně modernizuje celý hibernující žánr. Songs of Conquest do vás zatnou drápy a nepustí.

N úchvatný pixelart je radost pohledět, každá jednotka má své unikátní místo v armádě, je radost levelovat hrdiny, rozvíjet města, zkoumat technologie. Ale v prvé řadě je hlavně Songs of Conquest radost hrát.

zdroj: Suspicious Developments

Obrovské překvapení a vybroušený klenot, u kterého si budete namáhat mozkové závity, smát se, dojímat. Tactical Breach Wizards berou tahovou hratelnost a posouvají ji na úplně novou úroveň, když vám pod velení svěří skupinku nadaných čarodějů.

Fantastický svět si rád hraje s fantasy a popkulturními klišé, je špičkově napsaný, místy přechází až v military thriller, ale hlavně je pouze doprovodem kompaktní strategie, ve které je každá úroveň de facto malý hlavolam. Uspokojivé hledání řešení, možnost vracet tahy, spousta speciálních schopností a zajímavých postav dělá z Tactical Breach Wizards námi vybranou nejlepší strategii.