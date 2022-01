Best of 2021: Nejpůsobivější audiovizuální styl

2. 1. 2022 15:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Dnešní kategorie pravděpodobně vyvolá divokou diskuzi, protože hodnotit audiovizuální stránku videoher je vždycky tak trochu oříšek. Objektivní měřítko funguje možná co do technického zpracování, pokud jde ale o uměleckou hodnotu, začínáme vstupovat do vod subjektivních pocitů a interpretací.

Kandidátů, kteří by si zasloužili zmínku v dnešním žebříčku, je letos každopádně spousta, ať už jde o retro Deathloop, psychedelický The Artful Escape, nebo třeba technicky výborně zpracovaný Resident Evil Village. Mohli jsme ale vybrat pouze tři. Tady je máte!

zdroj: Vlastní foto autora

Returnal v řadě jiných herních anket trochu trpí klasickým problémem, že vyšel začátkem roku, a tak se na něj často zapomíná. Ne v našem případě! Originální svět, který vybízí k prozkoumávání, se chlubí osobitým a zcela nezaměnitelným stylem, který nám zůstává zarytý v mozku. A tím míníme jak design nepřátel, tak prostředí.

Vizuální paráda navíc nijak nenarušuje hratelnost a zvládá čistě a srozumitelně komunikovat vše podstatné, co hráč potřebuje. K tomu si připočtěte skvělou práci s licencovanou hudbou, ale i dramatické použití varhan, které souboj s hlavním bossem promění v něco, na co budete vzpomínat ještě roky poté. Asi máte celkem jasno, proč si Returnal odnáší zasloužený bronz!

zdroj: Insomniac

Ratchet & Clank: Rift Apart je jedna z těch vzácných her, kde všechno zapadlo přesně tam, kam mělo. Není se čemu divit, že si v Pavlově recenzi odnesla plné hodnocení.

Audiovizuál je přesně jednou z těch kategorií, v níž lze Ratchetovi sotva něco vytknout. Barevný design na vás neustále hází něco nového, takže se nedokážete ani na chvíli nudit. Hudba perfektně podtrhuje akci na scéně a zároveň odkazuje na předchozí díly v sérii, takže se budete cítit jako doma. Kéž by se takhle precizního zpracování dostalo více vysokorozpočtovým projektům!

zdroj: Vlastní foto autora

Kdybychom hry měli přirovnat ke kulinářským dobrotám, Kena by byla horký šálek kakaa s extra dávkou marshmallownů navrch. A to z velké části právě kvůli audiovizuálnímu zpracování, které nejvíc ze všeho připomíná moderní animované pohádky pro děti.

Je tu všechno, co byste čekali: Roztomile vypadají zvířátka, hrdinové jak z filmu od Disneyho, to vše doplněné magickou hudbou, kterou si rádi pustíte i mimo hraní, ideálně při nějaké té meditaci nebo cvičení jógy.

Kena nás tím, jak vypadá a zní, prostě dostala. Možná i z toho důvodu, že jestli něco v nadcházejícím roce potřebujeme, je to pohoda a klid. A pořádný šálek dobrého kakaa.