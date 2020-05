Z The Last of Us: Part II na jedno dohrání nejspíš neuvidíte všechno

PlayStation 4 PS4 Pro

- Video autor: Šárka Tmějová

Červnové vydání The Last of Us: Part II se kvapem blíží a s tím souvisí série deníčků, které nadcházející postapokalyptický survival představují. První video se věnovalo příběhovému zasazení, to aktuální se soustředí na klíčové prvky hratelnosti. Ellie je oproti Joelovi samozřejmě menší a slabší, na druhou stranu z toho pro ni plynou i určité výhody pro přežívání v nehostinném světě.

Videem vás opět provede tým vývojářů v čele s Neilem Druckmannem ze studia Naughty Dog. Jak už zmínili několikrát, The Last of Us: Part II je pro ně jako studio zatím nejambicióznějším projektem. S tím souvisí velikost hry a otevřeně říkají, že je natolik rozsáhlá, že na některé příběhové části, nebo dokonce i prvky hratelnosti, vůbec nemusíte narazit během prvního průchodu hrou.

„Ohledně volnosti level designu jsme došli tak daleko, že jsou příběhové pasáže, souboje a části scénáře, které můžete úplně minout. Jsou tu věci, které část hráčské základny nikdy neuvidí, takže když na ně narazíte, budete se cítit jako objevitelé, což jim propůjčuje určité kouzlo. Je to věc unikátní pro hry, kdy prozkoumáte nějaké místo a skutečně tam na vás něco čeká,“ říká jeden z vedoucích vývoje The Last of Us: Part II, Anthony Newman.

zdroj: Naughty Dog

Počítejte tedy se spoustou vedlejších misí a nepovinného toulání, samozřejmě se ale můžete věnovat striktně jen příběhové lince. Stejně jako nejspíš napoprvé neuvidíte všechny drobné poschovávané příběhy, budete si muset vybírat i v rámci craftingu a stromu schopností.

„Chceme, aby vaše volby měly dlouhodobý dopad. Nedostanete tolik materiálů a bodíků, abyste si mohli odemknout úplně všechno. Musíte se se svými volbami naučit žít a všechny mají dopad na způsob, jak za svou postavu hrajete,“ vysvětluje Newman. Příležitost vylepšit si zbraně by měla být právě jednou z forem odměny za pečlivý průzkum.

Už v minulosti vývojáři zmínili, že násilné scény jsou cíleně opravdu nechutné, aby se vám na pohled příčily, stejně jako se Ellie příčí uchylovat se k brutalitě. Uhýbání nebo utíkání je tak naprosto relevantní a mnohdy také jedinou možností, pokud čelíte přesile.

zdroj: Naughty Dog

Na rozdíl od Joela Ellie může skákat a nejen během boje využívat toho, že sice není vyšší než její nepřátelé, ale výš než oni se může snadno dostat. A také se snáz schová, protivníci ale tentokrát mají být chytřejší a aktivně po vás pátrat.

Mimo pomsty má být jedním z hlavních témat hry překonávání překážek. „Překážkami mohou být nakažení, mohou to být jiní lidé, může to být jen samotné prostředí, třeba rozbouřená řeka,“ vypočítává Neil Druckmann. Měli byste cítit, že neustále balancujete na hraně přežití.

The Last of Us: Part II vychází 19. června, do té doby nás ale čeká ještě minimálně dvojice videí. 27. května se Naughty Dog zaměří na drobné detaily, finální epizoda 3. června se pak bude podrobněji věnovat celému postapokalyptickému světu.