VIDEO: Souhrn ze Summer Game Fest - E3 2021

11. 6. 2021 21:22 | Video | autor: Alžběta Trojanová

Pokud jste se včera nedívali na dvě hodiny našeho komentovaného streamu uvodního programu Summer Game Fest, nevadí! Máme totiž pro vás rychlé shrnutí toho nejdůležitějšího.

Celý večer vykopla hra Tiny Tina's Wonderlands od Gearboxu. I když to možná vypadá jako pokračování DLC Dungon Keep, jde o samostatně stojící hru a ne žádný spin off k Borderlands. V tomhle plnotučném fantasy by Tiny Tina měla sloužit jako dungeon master. Cílem pak bude porazit dračího pána. Co se týče hratelnosti, samozřejmě půjde o looter shooter a nemá chybět ani možnost úpravy postav. Mezi dabéry bychom se kromě Ashly Burch, která dabuje Týnu, měli dočkat například i Andy Samberga ze seriálu Brooklyn Nine Nine nebo třeba Willa Arnetta, kterého můžete znát jako Bojacka Horsmana.

Druhou oznámenou hrou je návrat Metal Slug – tentokrát s podtitulem Tactics. Nečekejte proto arkádovou zběsilou akci, místo toho tu máme taktické RPG na čtvercovém poli. Tvůrci slibují „dynamické a strategické souboje“ na generovaných mapách. A právě díky rouge lite prvkům bychom se údajně měli dočkat vysoce znovuhratelných misí. Hra zatím nemá datum vydání, ale můžete si ji na Steamu přidat do Wishlistu.

zdroj: Dotemu

Hideo Kojima pak uvedl Director’s Cut pro Death Stranding, který bude exkluzivně pro PlayStation 5. Trailer si dělal srandu z Metal Gear Solid série, ovšem moc toho neprozradil. Víc detailů se prý dozvíme v nadcházejících týdnech. V krátkém rozhovoru během přenosu Kojima ale stihl prozradit, že po událostech s covidovou pandemií, musí změnit svůj kreativní přístup. Nic bližšího ovšem neprozradil.

O další slavné kameo se postaral Jeff Goldblum, který byl jako už tradičně divný. Ale to zkrátka k tomuhle herci patří. Svým vstupem pak pomohl odhalit pokračování Jurassic World Evolution – strategii, ve které budujete svůj vlastní Jurský svět. Příběhová kampaň hry se odehrává po událostech filmu Jurský svět: Zánik říše. Navzdory už několikátým zjevným bezpečnostním pochybením dostanete opět příležitost postavit další park, tentokrát se 75 různými druhy dinosaurů. Nebude chybět hlas Jeffa Goldbluma a úžasné Bryce Dallas Howard či ikonické momenty z filmové série v rámci módu Chaos Theory. Hra vyjde prý brzy a na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Xbox Series X/S.

zdroj: Foto: Koch Media

Milovníky Dark Souls jistě potěšilo oznámení pokračování Salt and Sanctuary, které se jmenuje Salt and Sacrifice. To nabídne promakaný online co-op mód, ale také novou oblast a dobu, ve které se bude odehrávat příběh. Cíl je pak lovit mágy. Hru si ovšem užijeme nejdřív až v roce 2022.

Jestli vás pak baví hry jako Theme Hospital, jistě vás potěší, že Two Point Studio přináší hru Two Point Campus, kde, jak už název napovídá, budete stavět areál vysoké školy. Koleje, budovy pro učitele, ale i místnosti pro vědecký výzkum. Obory vyučované na univerzitě jsou pak samozřejmě blázniviny typu rytířské školy nebo pečení obrovský koláčů. I v tomhle případě se hry dočkáme až v roce 2022 na PC a konzole.

zdroj: Foto: Microsoft

V rámci indie scény stojí za to zmínit nově oznámenou hru Planet of Lana, kde budete hrát za Lanu a její zvířátko Mui, abyste společně našli Laninu sestru. Čeká nás samozřejmě série hádanek, stealthu, ale i překážek. Hra pak vyjde pro Xbox nové i staré generace a PC.

V prosinci loňského roku jsme se poprvé dozvěděli o Evil Dead: The Game, během Summer Game Festu jsme se mohli podívat i na gameplay jako takový. Klasický horor 4v1 připomíná Friday the 13th, mixnutý s For Honor a spoustu řezání motorovkou. Je vidět, že hra odkazuje na všechny filmy, ale i seriál, takže v traileru můžeme například vidět rytíře Z Army of Darkness. Přesné datum vydání nevíme, ale prý už letos.

Pražany pak mohl potěšit trailer na Bloodhunt, což je battle royal ze světa Vampire: The Masquerade. Hra se odehrává v Praze a jako upíři z různých klanů tu budete bojovat pomocí svých nadpřirozených schopností o přežití. Hra bude free2play a už druhého července se koná uzavřená beta. Pokud vás tak neodradil generický název, ale i trochu nezajímavý trailer, můžete se už teď zapsat. Finální hra je pak naplánovaná ještě na letošek.

zdroj: Sharkmob

A pak už jen ve zkratce. Korejské MMO Lost Ark přichází na západní trh pomocí Amazon Games. Call of Duty ukázalo trailer na 4. sezónu, Among Us dostane mód Hide and Seek, achievementy, novou mapu a tunu nové kosmetiky. Viděli jsme také trailer na Solar Ash a Valorant dostal nového agenta, ke kterému ale není momentálně moc informací. Escape from Tarkov má novou oblast a Overwatch 2 zase ukázal skiny pro Sombru a Baptiste. Vyšly také nové příběhové trailery pro horor z antologie Dark Picture s podtitulem House of Ashes. Ale také Monster Hunter Stories 2, které má vyjít už 9. července. Novinky máme i v oblasti variací na Left 4 Dead. Indická verze s názvem The Anacrusis se představila trailrem a Back 4 Blood od tvůrců originálu se zase dočká bety už v srpnu.

zdroj: Bandai Namco

O největší poprask celého večera se ale jednoznačně postaral trailer na Elden Ring. Chystaný projekt studia FromSoftware se odmlčel na dlouhé dva roky a kromě jen různých leaků jsme neměli od oznámení nic nového. Tedy až doteď. Tři minuty šílených bossů, rozmanitého prostředí, jízdy na koni, ale i změny počasí a střídání denní doby. K tomu jsme se také dozvěděli detaily o příběhu, který je společným dílem hlavního designéra Hidetaka Mijazakiho a tvůrce Písní ohně a ledu, George R. R. Martina. Hráči převezmou roli takzvaného Poskvrněného, vyhnance, který chce získat moc Elden Ringu a stát se Pánem Starších. Vše se bude odehrávat v zemi na Pomezí, kde vládne královna Marika Věčná. Prsten moci – tedy Elden Ring byl totiž rozbit a děti královny si mezi sebou střípky rozebraly, aby je nakonec pohltilo šílenství z nově nabité moci. To způsobilo válku a přesně v té době přicházíte na scénu vy. Mimochodem všimli jste si toho zlatého stromu v traileru? Ten právě získává svoji moc z prstenu. Už teď úplně slyším zuřivé klikání klávesnice na zapisování všech detailů lorů na wiki. Hru půjde hrát v online multiplayeru až ve 4 hráčích a datum vydání je stanované na 21. ledna 2022, a to jak na PC, tak i starou a novou generaci konzolí.