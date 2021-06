VIDEO: Shrnutí Ubisoft Forward 2021 a prezentace Devolveru

13. 6. 2021 16:25 | Video | autor: Alžběta Trojanová

Neměli jste příležitost podívat se na sobotní přenos streamů Ubisoftu a Devolveru? Bez obav! My vás podržíme! Máme totiž pro vás další rychlé shrnutí toho nejdůležitějšího.

Začneme tedy Ubisoftem. Ten svoji show otevřel hned dvěma trailery na Rainbow Six: Extraction, které si možná pamatuje z dřívějška jako Rainbow Six Quarantine. V téhle kooperativní akci nejvíc pro tři nebudete bojovat proti ostatním hráčům, ale místo toho vás čeká mimozemská hrozba. Tu budete muset překonat v roli jednoho z 18 operátorů, které znáte ze Siege. Samotná hratelnost pak klade důraz na stealth a taktizování – a upřímně hráči GTFO v tom najdou rozhodně spoustu paralel. Byť to vypadá víc uživatelsky přívětivé.

Co se týče map, ty vždy obsahují různé úkoly, jako je standardní pozabíjení všech nepřátel v oblasti nebo třeba bránění konkrétního bodu a podobně. Nechybí ani tři různá kola s postupně přibývající obtížností, přičemž je jen na vás, jestli budete chtít projít postupně až do posledního a potenciálně tak riskovat všechen úlovek. Rainbow Six: Extraction vyjde 16. září pro staré a nové konzole a samozřejmě i PC. Nechybí ani podpora crossplaye.

zdroj: Foto: Ubisoft

Na scénu se také vrátil Rocksmith, který si možná pamatujete jako výukový titul hry na kytaru. Stačilo jen připojit nástroj přes USB do počítače a mohli jste se na to vrhnout. Pokračování bude pod názvem Rocksmith+ fungovat jako předplatitelská služba za 15 dolarů měsíčně. Tahle částka vám otevře brány rozsáhlého katalogu různých písniček, ale i vylepšených tutoriálů. Nově také odpadá nutnost připojovat kytaru přes USB, pro odposlech stačí použít mikrofon vašeho mobilu. V praxi to znamená, že se můžete konečně naučit hrát i na klasickou akustickou kytaru.

Na akci samozřejmě nechybělo ani Riders Republic. Tahle multiplayerová hra s otevřeným světem, kde můžete jezdit na snowboardu, lyžovat, jezdit na horském kole, ale třeba i létat ve wingsuitu, se dočkala nového traileru, oznámila chystanou betu, do které se můžete registrovat, ale taky jsme se dozvěděli datum vydání. To je naplánované na 2. září pro staré a nové konzole.

zdroj: Ubisoft

Na akci nechyběl ani ubisoftí miláček Rainbow Six Siege. Kromě animované ukázky jejich nové operátorky Thunderbird jsme se hlavně dozvěděli, že se chystá cross play. Od 30. června bude fungovat mezi PC a streamovacími službami Google Stadia a Lunou od Amazonu. Začátkem příštího roku se pak dočkáme crossplaye i pro konzole.

Snad neurazí, když nový Just Dance 2022 trochu přeskočíme. Ale znáte to, nové písničky, datum vydání 4. listopadu a tak dále, a tak dále. Místo toho bych se zaměřila na Assassin's Creed Valhalla. Tvůrci totiž oznámili nové příběhové DLC. To se bude jmenovat The Siege of Paris a zavede vás do Franské říše. Krom nové oblasti přibude i další výbava, nepřátelé, ale například se vrátí i mise Black Box, které si můžete pamatovat ze Syndicate. Zdarma také majitelé původní hry dostanou poučný mód Discovery Tour, který vám prozradí víc o životě v Norsku a Anglii během 9. století.

A u DLC ještě zůstaneme. Far Cry 6 zatím ani nevyšlo, ale Ubi už teď láká na svůj Season Pass. Ten bude obsahovat legendární Far Cry 3: Blood Dragon, ale hlavně nový mód, kde si zahrajete postupně za ikonické záporáky, Vaase, Pagana Mina a za Josepha Seeda. Každý bude mít své vlastní DLC, přičemž hratelnost vypadá jako klasické roguelike. Pokaždé, když zemřete, začnete znovu od začátku, tentokrát ale s novými znalostmi k tomu, abyste se posunuli dál.

Ještě před tiskovkou jsme se dozvěděli, že se chystá nový díl Mario + Rabbids, takže trailer nebyl úplné překvapení. Mario + Rabbids Sparks of Hope bude mít nový soubojový systém, který kombinuje realtimovou akci a klasickou tahovou strategii. Ve vymezené oblasti se můžete volně pohybovat a krýt se, útočit na nepřátele, a to vše v reálném čase. Ovšem jen v rámci tahu vašeho hrdiny. Tak uvidíme, jestli to bude trochu víc přístupné pro mladší hráče než první díl. Hra by měla vyjít během příštího roku.

zdroj: Foto: Ubisoft

Celou show pak zakončil epický trailer na Avatar: Frontiers of Pandora. Na tom dělají tvůrci The Division, Massive Entertainment. Půjde o akční adventuru z pohledu první osoby s otevřeným světem. Převezmeme tu roli jednoho z Na’vi a podíváme se do oblastí Pandory, které jsme ve filmu neviděli. Hra by měla vyjít příští rok pouze na nové konzole a PC. Vzhledem k tomu, že filmová premiéra pokračování Avatara je naplánovaná na prosinec příštího roku, je jasné, že nás nejspíš čeká další modrá mánie. Ale nakonec - proč ne.

Co se týče prezentace Devolveru, tak jako každý rok i letos si nedokázali odpustit dělat si legrácky z herní scény a pochybných praktik některých korporací. Tématem prezentace tak byly právě předplatitelské služby. Co se ovšem týče her samotných, za zmínku stojí především Trek to Yomi. Tahle zcela zjevně Kurosawou inspirovaná akční jízda vás zavede do Japonska, kde budete hrát za mladého samuraje Hirokiho. Ten se musí postavit nejen lidským nepřátelům, ale i těm mýtickým. Na hře dělá Leonard Menchiari ve spolupráci s polskými Flying Wild Hog a datum vydání je naplánované na příští rok, a to pouze na PC a nové konzole.

zdroj: Foto: Devolver

Multiplayerová hra Phantom Abyss, kde závodíte s ostatními hráči v generovaných místnostech ve stylu Indiana Jonese, se zase dočkala data předběžného přístupu. To je naplánované už na 22. června. Během prezentace jsme také mohli vidět novou hru Wizard with a Gun. Půjde o kooperativní sandbox survival až pro čtyři hráče, který vyjde na Switch a PC někdy během příštího roku. Indie hra Death's Door, kterou jsme mohli vidět už v pátek v rámci Summer Game Festu, zase předvedla novou hratelnou ukázku a datum vydání. V roli vrány budete moci sbírat duše padlých už od 20. července, a to jak na PC, tak i na Xboxu.

Karetní hra Inscryption slibuje už svým podivným trailerem, že opět půjde o něco víc, než jen o stavbu vlastního balíčku karet a likvidaci nepřátel. Nakonec – bavíme se tu o projektu od stejného člověka, co nám přinesl Pony Island. Jaká tajemství skrývá tahle hra, bychom se měli dozvědět už letos.