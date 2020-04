V Tactical Breach Wizards se stanete policejními kouzelníky. Čelíte vyvolávačům městské dopravy

Windows

- Video autor: Patrik Hajda

Tactical Breach Wizards je důkazem, že stále existují neprozkoumaná témata vznikající spojením jiných, docela obyčejných. Jde o běžnou bitvu policistů s dealery drog, ale tahové souboje jsou okořeněné faktem, že obě strany vládnou magií. A není to jen nevšední téma, které hru ozvláštňuje. Co na první pohled vypadá jako variace XCOMu, je ve skutečnosti velmi chytrá hádanková hra podobná Into the Breach.

Než abyste objevovali rozsáhlé lokace, řešili účinnost krytu a procentuální šance zásahu cíle, vydáváte se se svou policejní jednotkou do malých uzavřených prostor, kde na nepřátele narážíte na každém rohu. Schovat se můžete pouze za zdi a jste tak křehcí, že vás odrovná jediná rána.

V misích Tactical Breach Wizards proto musíte zvážit úplně každý krok všech svých kouzelníků. Nové záběry se soustředí jen na dva z možných hrdinů, přičemž každý z nich ovládá jiná kouzla a jejich kombinace bude klíčová k úspěšnému průchodu hrou.

Například jeden umí do nepřátel strkat na dálku. Pokud jimi takto mrští o stěnu, hravě je omráčí. Pakliže ale mají tu smůlu, že za nimi není stěna, nýbrž okno, čeká je volný pád do neznáma. Tuto vlastnost lze dokonce zřetězit výbojem, který proletí skrz několik nepřátel a odmrští každého z nich požadovaným směrem.

zdroj: Suspicious Developments

Přímý útok ale nemusí být správnou cestou. Někteří nepřátelé jsou vůči prostému výstřelu ze zbraně téměř imunní, ale jejich slabinou je přepadení. U každého hrdiny můžete nastavit klasický overwatch, tedy útok, který se spustí mimo tah poté, co nepřítel vstoupí do vašeho zorného pole. Vy ho ale můžete do linie výhledu kolegy strčit, a urychlit tak jeho trápení.

Ne vždy vám vaše plány perfektně vyjdou a může to být třeba kvůli tomu, že jste si nevšimli rozsvíceného světla nad dveřmi, které značí příchod nepřátelských posil. Nebo kvůli tomu, že na vás boss se semaforem v ruce pošle duchařskou kolonu aut. V případě nezdaru ale nemusíte hned restartovat celou misi, protože tvůrci se rozhodli pro velice benevolentní řešení – kdykoliv vás nechají vrátit libovolný počet tahů.

To z Tactical Breach Wizards dělá mnohem pohodovější hru a potvrzuje to skutečnost, že jde opravdu spíš o logický puzzle než taktickou strategii. Nikdo vás nebude trestat za to, že budete neustále vracet své tahy, dokud nenajdete tu nejlepší cestu. Zní to jako něco, co by ve spoustě her nemohlo fungovat, ale tady to vypadá jako nedílná součást zážitku.

Vývoj je stále ve velmi rané fázi. Tvůrci ještě musí přidat příběh, některé systémy jako třeba možnost zapečetit dveře a zabránit tak příchodu posil, hackování zamčených dveří a podobně. Nicméně už teď jsou ve videu naznačené dialogy mezi kolegy, které mají hru dále odlehčit svým humorem. O datu vydání proto platí, že až to bude, tak to bude.