V novém scénáři pro Armu 3 se ujmete legionáře během epidemie malárie

Windows Xbox One Switch Xbox One X

- Video autor: Šárka Tmějová

Arma 3 dostává novou singleplayerovou kampaň. Scénář Old Man je dostupný zdarma všem majitelům datadisku Apex a stejně jako v případě předchozích scénářů jde o oddělený příběh zasazený do fiktivního světa. Vydáte se do tropické oblasti Tanoa v jižním Pacifiku, kterou zasáhl nový kmen malárie a s ním i humanitární krize. Místní vláda nezvládá distribuovat vakcínu, ale naštěstí jste tu vy, abyste odvrátili katastrofu. Snad.