V nové hře od Obsidianu vám půjdou po krku mravenci i sršni

- Video autor: Šárka Tmějová

„Všechno bude v pohodě, pokud tě teda nesnědí. Buď bude všechno v pohodě, nebo budeš mrtvý,“ sděluje robotický hlásek dítku, které pokusy s fyzikou právě odsoudily k dlouhému domácímu vězení na vlastní zahradě. Kromě toho, že si v Grounded od Obsidianu musí sehnat zbraně, postavit přístřeší a nepadnout za oběť pavoukům hledajícím chutnou svačinku, se na dvorku dějí ještě divnější věci. Věci, které každý jeho krok bedlivě sledují.

Obsidian Entertainment si můžete pamatovat třeba jako tvůrce Fallout: New Vegas nebo loňského sci-fi RPG The Outer Worlds. Studio se nedávno stalo součástí vývojářské rodiny Microsoftu, proto novinky ohledně svého netradičního výletu do říše survivalů prezentovalo na včerejším Inside Xbox.

zdroj: Obsidian

Příběhový trailer Grounded se zaměřil na singleplayerový zážitek, na nebezpečnou zahradu se ale můžete vydat i s dalšími třemi kamarády. Zřejmě nějaký pokus v domácím úkolu do školy, který se zvrtnul. Vzbudíte se totiž coby človíček menší než nehet na malíčku, a jak vás informuje robotický průvodce Burgle, přístroj na opětovné zvětšování momentálně nefunguje.

Panika ničemu nepomůže, ale vězte, že všechno na dvoře vás chce zabít. Pavouci, sršni, dokonce i obvykle mírumilovní mravenci, pokud je naštvete. Jako by nestačila všudypřítomná hmyzí hrozba, na dvorku sídlí ještě další zlo obklopené tajemstvím, jehož odhalení je ovšem na vás.

zdroj: Obsidian

Grounded zamíří do předběžného přístupu letos v létě, konkrétně 28. července, a to na Steamu a v rámci Xbox Game Preview skrz Ultimate verzi Game Passu. V něm tohle zahradní dobrodružství ještě nebude mít kompletní příběh, survivalová část včetně fungujícího ekosystému, stavění základny a tvorby výstroje by ale měla být prakticky hotová.