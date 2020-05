V Empire of Sin si zahrajete za Romerovu skutečnou prababičku, drsnou Elviru Duarte

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Tahová strategie Empire of Sin zasazená do prohibičních 20. a 30. let minulého století bude stát na silných postavách, které se přidají do vašich mafiánských řad a s jejichž pomocí vybudujete vlastní impérium. Jednou takovou postavou bude i Elvira Duarte Morales, úspěšná podnikatelka a prababička jednoho z tvůrců hry, Johna Romera.