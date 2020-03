Trailer podivné novinky The Longing má čtyři hodiny

Windows

- Video autor: Patrik Hajda

Nezávislá scéna často vyniká svým neotřelým přístupem a originálními nápady, kterých se zavedené společnosti s investory za zády logicky bojí. Když váš tým tvoří pár vášnivých vývojářů, kteří sedí za počítačem po nocích, zatímco ve dne si vydělávají na živobytí jinou prací, můžete se pořádně odvázat a vytvořit hru jako The Longing, ve které budete čekat a čekat a čekat na probuzení krále. Bude mu to trvat 400 dní.

The Longing je z těch her, které z hlediska žánru sotva někam zařadíte. Jistě, na první pohled vypadá jako plošinovka, ale jde spíš o simulaci osamělosti a hledání způsobu, jakým člověk tráví čas. Podivné stvoření napjatě očekává probuzení svého krále, ke kterému dojde přesně za 400 dní. Jak vyplní prázdné dny?

Můžete vyrážet na průzkum zdejších jeskyní, ale těžko říct, jestli se v nich vůbec něco skrývá. Zpočátku se moc daleko nedostanete kvůli překážkám, které nezdoláte, ale za pár desítek dní může být všechno jinak. Skrz půdu začne prosakovat voda z nově vytvořeného koryta kdesi na povrchu. Pomalé kapky časem naplní propast vodou a vám se naskytne možnost vydat se o kousek dál.

Nový trailer níže ukazuje, kolik vody přibude za bezmála čtyři hodiny. Mnoho to není. Pokud se potřebujete uklidnit, čtyři hodiny kapání vody by mohly posloužit dobře. Pokud z toho tedy nezešílíte. Ale umím si představit takový záběr puštěný na televizích v kavárnách místo digitálního ohně...

No, rozhodně se podívejte na první minutu videa, která tvoří skutečný trailer hry.

Podzemí se tedy bude měnit. Objeví se pavučiny, vyrostou houby. Všechno můžete zužitkovat několika způsoby: buď vám to pomůže v cestě dál, nebo tím třeba zkrášlíte svou komůrku. Vysedávat v křesle možná nezní nijak zábavně, ale The Longing naštěstí nabízí knihovničku skutečných knih, do jejichž tisíců stránek se můžete kdykoliv začíst a ukrátit si tak nekonečné čekání.

Popravdě si ale můžete sednout i mimo počítač s úplně jinou knihou nebo hrát nějakou jinou hru či koukat na film. I to se počítá, protože čas ve hře běží, i když se jí nevěnujete. Ale pozor. Jakmile se král probudí, spatříte jeden z možných konců na základě vaší aktivity ve hře.

Koncept The Longing zní opravdu odvážně, lehce děsivě, ale rozhodně vyvolává zvědavost, která sahá za hranice jejího prostředí. Jak to například bude s recenzemi? Takový projekt nelze hodnotit po týdnu či dvou. A bez recenzí to bude s prodeji hry o něco těžší.

Ale třeba postačí neotřelá premisa hry, která přiláká hráče hledající něco opravdu nového. The Longing vychází dnes na Steamu. Doufám, že se zde za 400 dní sejdeme a zjistíme, zda to čekání stálo za to.