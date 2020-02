Česká akční adventura 1428: Shadows over Silesia se odehrává ve Slezsku během husitských válek

Windows

- Téma autor: Patrik Hajda

České středověké RPG Kingdom Come: Deliverance vypráví o událostech na našem území, ke kterým došlo v roce 1403. Co se ale dělo pak? Nahlédneme-li do učebnic dějepisu, zjistíme, že v období mezi lety 1419 a 1434 došlo k husitským válkám. Název nové české hry 1428: Shadows over Silesia prozrazuje, že se její děj bude odehrávat právě v tomto období, konkrétně na území Slezska. Ale zatímco KCD se pevně drželo historických reálií, nová akční adventura jednočlenného studia KUBI Games se zaměří na temnotu skrytou ve stínech podzemí.