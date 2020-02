Dungeon Faster – recenze oceňované české hry

Android

- Recenze autor: Pavel Skoták

Českým mobilním hrám dominuje brněnské studio Madfinger, nejde ale o jediné úspěšné vývojáře her pro Android a iOS. Máme tu například vydařený Chameleon Run nebo poměrně neznámý klenot od autora, jehož jednomužné studio si říká Old Oak Den. Tímto klenotem je dungeon crawler Dungeon Faster, který si vysloužil nominace i ocenění na Google Play.

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená

Invaze kartičkových mechanismů do různorodých herních žánrů asi jen tak neskončí. Pokud se ovšem podaří na ně navázané mechaniky dobře zpracovat, nikdo neřekne ani popel. A to je právě případ Dungeon Faster – ale nejprve si řekněme, oč se v téhle hře vlastně jedná.

Podobně jako například u papírového Book of Demons se i tady hráč noří hlouběji do kobek skrytých pod malebným hřbitovem. Do nich se může od začátku letošního roku vrhnout rovnou pět hrdinů, na nichž se český rukopis skutečně nezapře. Máme tu Bubara, Kouzlofa, Paladynu, Kapsara a především novou slečnu Vostrou, napůl mechanickou africkou amazonku. Design v některých místech často připomíná například adventuru 6 ženichů a jeden navíc.

Hra se slovy je skvěle zpracovaná také u monster, která při svých cestách podzemím potkáte. Vampirel, Sukubaba, Ďáblok, Harpyna nebo Trolol jsou prostě kouzelní a první setkání s nimi většinou provází i velmi nenucený a příjemný smích.

Celkově je nutno říct, že se u hraní bude bavit asi každý milovník oddechového RPG hraní. Žánr ani mechaniky nejsou žádným způsobem přelomové, ale zpracované jsou s přesností na milimetr a naplno využívají možností mobilního hraní.

Jedním mobilním principem je nutnost nabídnout hráčům co nejlepší znovuhratelnost. Těžko by chtěl někdo platit za titul na telefon, který si zahraje jen jednou. Tady vstupují na scénu prvky roguelite her.

Za herní měnu, takzvané zlatozuby, si můžete vylepšovat postavu i jednotlivé karty schopností. Tato vylepšení jsou s každou úrovní dražší, ale zároveň vám zůstávají. V případě karet se jejich vylepšené verze přenáší i mezi hrdiny, což je ohromná výhoda, když už se člověku ohraje jeden z pěti hrdinů a chce zkusit jiného.

Vabank

Hlavním úkolem je projít dlouhou řadou náhodně generovaných místností až na samý konec, kde sídlí zlý Nekromanťák, a udělat s ním krátký proces. To, co finálnímu střetnutí předchází, ale zabere dlouhé hodiny, což je jedině dobře.

Postupné objevování schopností a nových karet, jejich efektivní kombinace a především nevyzpytatelnost jednotlivých místností tvoří velmi efektivní mix. Velikost místnosti nemusí nutně nic znamenat a i v té nejmenší můžete narazit na svoji zhoubu a začít zase od začátku.

Průzkum je nezbytný, protože všechna pole v místnosti jsou skrytá. Poklepáním na obrazovku jednotlivá políčka odkrýváte a získáváte z nich zdroje nutné pro další postup hrou. Jako zdroje zde kromě zmíněných zlatozubů slouží čtyři druhy magických run (ty slouží k vykládání karet) a zlaťáky, ale také meče a štíty zvyšující útočné, respektive obranné číslo. V Dungeon Faster je zdrojů požehnaně, zároveň ale nehrozí, že byste jimi mohli jen tak plýtvat.

Pod stínem překrývajícím herní pole se může skrývat i past, jed nebo větší či menší nepřátelé, s nimiž si musí hrdina poradit. Zatímco malí nepřátelé jsou spíš otravní a často hrdinu jen vysají před hlavním střetnutím, ti velcí toho mají v rukávech mnohem víc než jen pouhý útok.

Téměř každý oponent má nějakou speciální schopnost, kterou zpravidla použije každá tři kola. Může vycucávat manu z hráče, snižovat útok každým svým zásahem a v neposlední řadě získávat například obranné číslo za každou kartu, kterou hráč použije.

Říkáte si, proč plýtvat kartami, když z nich získá výhodu nepřítel? Protože nemusíte mít na výběr. Dungeon Faster se tváří jako jednoduchá karetní legrácka, ale ve skutečnosti si žádá aktivní zapojení vašich mozkových buněk, trošku rozvahy a také štěstí. Nikdy totiž nevíte, jakou kartu se vám podaří líznout (v ruce můžete mít maximálně čtyři), a jednorázové zvýšení obranného čísla nepřítele tak ve výsledku může být malou daní za následující úspěch.

Temné a zábavné zítřky

Dungeon Faster hraju několik dlouhých měsíců a koncem loňského roku jsem se dostal do fáze, kdy jsem dokázal projít i s hrdinou na první úrovni celý dungeon. To se ale letos změnilo s nových patchem, který poladil obtížnost i cenu některých příliš mocných karet a také přidal pekelně těžký nekonečný mód a již zmíněnou novou hrdinku. Najednou je znovu co objevovat a motivace sbírat další a další zlatozuby narůstá. Zvlášť když se každý hrdina chová kvůli speciální profesní kartě jinak a umí nepřátelům zatopit po svém.

Jsem moc rád, že u nás podobné hry vznikají a že si vyslouží uznání i na mezinárodní scéně. Pokud hledáte něco na překlenutí volných chvilek v MHD, rozhodně sáhněte po Dungeon Faster.

Vývojáře můžete podpořit i drobným příspěvkem přímo ve hře, za který budete získávat víc zlatozubů z poražených nepřátel. Nutno říct ale říct, že to rozhodně není žádný pay-to-win a hru si užijete tak jako tak.