The Last of Us: Part II dokazuje, že nebude pro slabé povahy

28. 5. 2020 10:28 | autor: Patrik Hajda

Už za tři týdny se na vlastní pěst pustíte do drsného světa očekávané hry The Last of Us: Part II, ale ještě předtím se můžete navnadit novými záběry z hraní. A nebojte, tvůrcům se podařilo vybrat pasáže, které nevypadají, že by prozrazovaly cokoliv zásadního z příběhu. Na tomto místě vás rovnou poprosím, abyste v diskuzi nešířili nedávné úniky. Případně se diskuzi rovnou vyhněte, ať si nic nevyspoilerujete.

Ale oficiální záběry s doprovodným komentářem šéfa projektu Neila Druckmanna jsou veskrze neškodné. Představí vám prostředí jako takové, jehož rozlehlost pokoříte na hřbetu koně či na sedačce loďky. Ze zmutovaných nepřátel se objevují čerství přeměněnci, kteří vynikají počtem a hbitostí, plíživci čekající na překvapivý útok ze zálohy a noví obrněnci, kteří toho snesou hodně a ve vaší blízkosti explodují a popálí vás.

Ellie samozřejmě nebude čelit jen houbovitým zombiím, ale i jiným lidem, kteří se roztrousili do různých „zájmových“ skupin. Možná vůbec největším problémem budou psi, kteří vás vycítí i v úkrytu a neustále půjdou po stopě vašeho pachu.

Ellie nebude mít s nikým z nich slitování. Nepřátele sejme s pomocí luku, pistole s tlumičem, nebo je vykuchá zblízka nožem. Ze skřeků, které vydává umírající člověk, mrazí v kostech, ale možná ještě horší je poslouchat kňučení psa, který se octl v plamenech Molotovova koktejlu. Ne, The Last of Us: Part II opravdu nebude pro slabé povahy. Bude hororová a brutální.

První půlka videa vám ještě prozradí, že Ellie nebude pořád sama a je zdatná v umění craftingu. Některé věci dokáže vyrobit venku v podřepu, ale sofistikovanější vylepšení zbraní si vyžádá přístup k ponku, a aby nedošlo k rozbití imerze, sledujete plnohodnotné animace montování nových vychytávek. Pěkné.

Od časového bodu 14. minuty a 30. vteřiny začínají už nekomentované souvislé záběry z hraní ukazující kradmý i akční přístup k infiltraci základny plné lidských nepřátel.

The Last of Us: Part II vyjde 19. června pouze na PlayStationu 4. Naši recenzi očekávejte 12. června ráno.