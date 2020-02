Tenhle lékař škodí zdraví. Desperados 3 představují Doca McCoye

- Dojmy z hraní Autor: Václav Pecháček

Studio Mimimi nám všem před třemi lety naprosto vytřelo zrak fantastickou variací na legendární Commandos. Stealth strategie Shadow Tactics: Blades of the Shogun si tehdy od nás odnesla ocenění za nejlepší strategii roku, a pakliže s naším zhodnocením souhlasíte, povinně se začněte těšit na Desperados 3. Je to to samé v bledě modrém, jen místo katan sáhnete po koltech. celý článek