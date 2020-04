Stýská se vám po sjezdovkách? Snowtopia vás nechá budovat vlastní lyžařské středisko

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Vedle spousty ostatních rekreačních aktivit epidemie koronaviru letos předčasně ukončila taky lyžařskou sezónu, a kdo by si ji chtěl užít aspoň virtuálně, bude mít problém. Her s tematikou zimních sportů v posledních letech moc není, když pomineme Steep a každoroční obligátní NHL. Snowtopia vás ovšem nechá na tematiku sportu nahlédnout z té druhé stránky – stanete se správcem horského střediska, které budete zvelebovat k radosti všech sjezdařů.

Tycoony jsou odjakživa vděčným žánrem, kde si můžete v poklidu budovat, aniž by vás bezprostředně někdo ohrožoval, ale zároveň vás leckdy čeká pořádná výzva kvůli stále náročnějším zákazníkům. Ať už stavíte zoo, nemocnici, zábavní park – anebo sjezdovky. Snowtopia: Ski Resort Tycoon vás pověří správou chaty kdesi v horách, kterou spolu s okolím musíte proměnit v ráj pro všechny příznivce zimních sportů.

Budete cílit spíše na začátečníky, rodiny s dětmi, anebo na příznivce extrémních sportů? Postavíte obyčejný vlek, nebo lanovku? A bude sedačková, nebo kabinková? Ideálně byste kopcovitý terén měli formovat tak, aby se na něm postupně vyřádili všichni a vy mohli posléze jen shrábnout profit z prodeje skipasů.

zdroj: TeaForTwo

Samozřejmě to ale nebude tak jednoduché, protože budete muset řešit třeba fronty u vleků, zaměstnávat rolbaře a vlekaře nebo postupem času zajišťovat občerstvení a ubytování lyžařů. A místní horští turisté jsou pořádně rozmazlená cháska, které nikdy nebude nic dost dobré.

Za Snowtopia: Ski Resort Tycoon stojí skupinka lyžařských nadšenců z Francie se zkušenostmi s vývojem v Ubisoftu a Electronic Arts, kteří zformovali nezávislé studio Tea for two. Hra by ještě letos měl zamířit do předběžného přístupu na Steamu, notně osekanou alfaverzi si můžete vyzkoušet na oficiálních stránkách projektu na itch.io.