Sledujte start E3 2021: Summer Game Fest s českým komentářem od 19:45

10. 6. 2021 18:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

V redakci se na letošní E3 coby na hráčský svátek víceméně těšíme. Loni jsme se kvůli koronaviru bez ní museli obejít úplně, tento rok se na ni vydáváme jako všichni na světě pouze digitálně. Jsme tak společně s vámi na jedné lodi, přičemž i letošní časy konferencí jsou k biorytmům Evropanů o poznání přívětivější a naprostá většina z nich probíhá ve večerních hodinách.

Akce Summer Game Fest sice oficiálně pod křídla výstavy Electronic Entertainment Expo nespadá, i díky tomu se na ní ale objeví hry z vydavatelství, která by se jinak neúčastnila. Velkolepou show, která odstartuje týden nabitý oznámeními nových her, trailerů a produktů, vás dnes večer bude provázet herní novinář Geoff Keighley, ale hlavně my z našich domovů.

Těšit se můžete na hry od Sony, 2K, Activisionu, Electronic Arts, Ubisoftu nebo Warner Bros. Chybět nebude ani Valve, Microsoft, Riot, Netflix, Capcom, Epic a mnoho dalších. Keighley přislíbil také několik hudebních čísel a jistě nebude nouze ani o humorné momenty. Během večera by se na virtuálním pódiu měly prezentovat víc než tři desítky titulů.

Startujeme v 19:45, přičemž v úvodní čtvrthodince si popovídáme o tom, co bychom dnes večer a vlastně v průběhu celého é-trojkového týdne chtěli vidět. Tak u toho buďte s námi, ať už živě na našem YouTube, nebo ze záznamu tamtéž či u nás na webu.