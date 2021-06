Aktualizovaný program E3 2021 na Games.cz

9. 6. 2021 12:24 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Přiznáme se vám, E3 nám už chyběla. Poskytuje totiž spoustu prostoru pro narušení naší rutiny, máme se nač těšit, můžeme společně žehrat na ponocování, ale zároveň vědět, že nás tenhle noční punk ve skutečnosti baví. Navíc se můžeme těšit na nové hry, překvapivá oznámení a prostě spoustu věcí, o kterých je možné psát a které je možné vysílat.

Na co se ovšem můžete těšit vy? Inu, protože letošní E3 je „rozplizlá“ do mnoha oddělených streamů, znamená to i to, že si užijete spoustu streamů s námi, protože se nehodláme držet zkrátka. Navíc tentokrát platí, že celé „étrojkový“ mumraj nezačíná o víkendu, ale už v tomto týdnu, a to včetně streamů.

Nejprve se dozvíte v rámci textového souhrnu, co naše redakce od E3 očekává, abyste následně mohli sledovat náš Fight Club, kde se opět budeme věnovat E3, svým očekáváním a také vašim – budeme jen rádi, když nám napíšete na mail či do chatu, co vy sami od E3 2021 očekáváte. Nu a hned ve čtvrtek začneme prvním velkým streamem, kde očekáváme představení nových her a novinek z her, které již známe. Seznam streamů, které na Games.cz Youtube kanálu budeme dělat najdete níže. A samozřejmě vše budeme pokrývat i v textové podobě, takže se dá čekat spousta článků o nových titulech.

Program E3 videí na Games.cz:

Čtvrtek 10. června

Summer Game Fest Kickoff Live! od 20:00

Velká show Geoffa Keighleyho slibuje kanonádu oznámení a novinek a poslouží snad jako opulentní otevírák k týdnu plnému novinek.

Sobota 12. června

Ubisoft Forward E3 2021 od 21:00

Klasická E3 konference od Ubisoftu, kde můžeme očekávat směs velkých i malých her a oznámených (a snad i neoznámených) titulů.

Devolver Direct 2021 od 22:30

Klasický E3 punk od Devolveru předvede malé a nezávislé hry, které pod hlavičkou tohoto vydavatele vznikají. Zábava snad zaručena.

Neděle 13. června

Xbox & Bethesda Showcase od 19:00

Poslední mohykán velkých tiskových konferencí. Tentokrát toho čekáme opravdu hodně, protože do sebe show de facto asimilovala oddělenou Bethesda konferenci (jelikož Microsoft koupil Zenimax). Kdybychom řekli, že očekávání ohledně nových titulů jsou velká, bude to ještě střídmé prohlášení. Tady to musí jiskřit!

Square Enix Presents od 21:15

Uvidíme, jestli má Sqeenix eso v rukávu, protože jinak nás čekají Avengers, Life is Strange a snad konečně zas něco víc ze nadějného Babylon’s Fall.

PC Gaming Show od 23:30

Další z „novějších“ show, kde nejspíš uvidíme hned několik nových PC titulů.

Warner Bros. Games - nemají samostatnou konferenci

Aktuálně nevíme, zda z Warner Bros budeme dělat stream, protože neoznámili samostatnou tiskovou konferenci. Každopádně očekávat můžeme novinky o Gotham Knights, Hogwarts Legacy a samozřejmě Back 4 Blood. Takže může jít o nejnadupanější sekvenci z tiskovek a snad bude mít samostatný segment.

zdroj: DC Comics

Pondělí 14. června

Take-Two od 19:15

Možná nás čeká jen řada drobností kolem Red Dead Online, možná RDR2 pro nové konzole a nebo…GTA 6?

Capcom od 23:30

Zatím netušíme, co se na Capcomu může objevit. Respektive čekáme novinky ohledně DLC k Resident Evil Village, další produkty napojené na Resident Evil, rozšíření pro Monster Hunter. A možná i nějaké to překvapení?

Úterý 15. června

Nintendo Direct E3 2021 od 18:00

Už klasický přenos z Treehouse by měl přinést novinky ohledně Zeldy: Breath of the Wild 2, mnoha dalších titulů ze stáje Nintenda a snad, snad, konečně něco o Bayonetta 3.

Bandai Namco - čas bude upřesněn

Velká neznámá. Samozřejmě je tu dost titulů na promování včetně Tales of Arise, ale hlavní otázka zní: „Bude Elden Ring?“

zdroj: Bandai Namco

Časy, kde není ještě určené v kolik přenos začne, doplníme. Doufáme, že s námi strávíte dost času a jednu bezesnou noc. Jinak je sympatické, že vzhledem ke globální povaze digitální E3 došlo k celkovému posunu časů a tak nebudeme zas tolik ponocovat. Těšíme se na vás!