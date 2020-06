Sledujte od 17:00 poslední díl LongPlaye Mount & Blade II: Bannerlord

19. 6. 2020 16:04 | autor: Redakce Games.cz

Byla to jízda, přátelé, jízda na koni s mečem v ruce, i když Aleš s Vaškem v té ruce třímali většinou spíš luk nebo menavlion. A teď se ta jízda pomalu chýlí ke konci. Stepní náčelník Sasanka má vše, co si kdy mohl přát – město, hrad, bohatství, armádu… jen ta žena a děti mu chybí. A možná ještě hrdinská smrt, díky níž by o něm Khuzaiti zpívali po generace. Dosáhne na jedno z toho v posledním díle?

Přesvědčte se o tom spolu s námi v 17:00 na YouTube, Twitchi a Mixeru. Na všech těchto platformách sledujeme chat, takže se nebojte podělit o svoje názory, připomínky, rady a bezpochyby kvalitní vtípky. Ať žije Tengrun!

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.