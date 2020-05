LongPlay Mount & Blade II: Bannerlord #6: Hradní pán, kastelán

PC

- Video autor: Redakce Games.cz

Je to tu! Přísahali jsme věrnost chánovi a zpečetili tak svůj osud s budoucností Khuzaitů. Dosáhli jsme druhé úrovně klanu. Takže teď už nás čeká jen úspěch, prosperita a moc! Tedy, nejprve musíme (doslova) nasbírat nějaký vliv, abychom se vlichotili do přízně větším politickým hráčům, ale pak už nic nestojí mezi námi a nějakým zánovním hradem, kam si přivedeme armádu i manželku, ideálně dceru chána. Tedy kromě jedné války s císařstvím, ale koho by rozhodil vleklý konflikt?