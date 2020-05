Sledujte LongPlay Mafia II: Definitive Edition #1: Staří známí od 18:00

- Novinky Autor: Šárka Tmějová

Kdyby byla kultovní česká herní klasika člověk, letos by na konci srpna oslavila plnoletost. Skoro na den přesně 18 let od vydání se Mafia: The City of Lost Heaven dočká plnohodnotného remaku příběhu taxikáře Tommyho Angela, který se zaplete s mafiánskou rodinkou Dona Salieriho během 30. let minulého století. celý článek