Sledujte konferenci PC Gaming Show na E3 2021 od 23:15

13. 6. 2021 23:07 | Video | autor: Redakce Games.cz

Dnešek zakončíme třetí konferencí PC Gaming Show, od které si už tolik novinek neslibujeme. Vrcholem by mohlo být očekávané Dying Light 2, které se tedy ukázalo celkem nedávno, ale další informace nemohou být na škodu.

Ukáže se hra Humankind, zazní něco ohledně Chivalry 2, Orcs Must Die! a dost možná nás překvapí jakási „velká věc“ týkající se Steamu. Že by konečně ta jejich spekulovaná handheldová konzole? To zjistíme již za pár minut v přímém přenosu, který můžete sledovat spolu s námi na YouTube.